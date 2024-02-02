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Kcell, Beeline, Tele2 и Altel объяснили причины проблем с интернетом

Просмотров:87 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Kcell, Beeline, Tele2 и Altel объяснили причины проблем с интернетом
Фото из открытых источников
На панельной сессии "Интернет: Качество связи и повышение тарифов" в рамках Международного форума Digital Almaty представители сотовых операторов рассказали о проблемах интернета в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время сессии представителям сотовых операторов задали вопрос, почему нередки случаи, когда в бизнес-центрах "не ловит" связь.

Председатель правления Kcell Асхат Узбеков попросил не обобщать ситуацию и заявил, что в каждом случае нужно понимать, в чем именно проблема.

"Есть статистика обращений, у нас есть обращения в наш call-центр, есть моя прямая линия, то есть анализ ведется. Мы понимаем слабость нашей сети и ее белые пятна. Где-то мы действительно не успеваем и есть обоснованные претензии у потребителей. Здесь я не буду уводить в сторону. Есть и причины объективные, законодательные, time to market в построении сайта от 6 до 12 месяцев со всеми разрешительными документами. Даже в случае появления спроса удовлетворить за счет того оборудования что есть, за две недели не получится. Есть срок, это законодательно. Есть настроение общества помимо этого. Я постоянно говорю, что мы снимаем десятками базовых станций, снятие одной базовой станции приводит к проблемам не только в зоне покрытия этой базовой станции, но и в смежных, потому что портится топология всего района", - сообщил Асхат Узбеков.


Вместе с тем глава Kcell сказал, что если есть проблемы в бизнес-центре, то нужно проводить технологию indoor, что весьма дорого.

"Если есть проблемы в бизнес-центре, то нужно проводить технологию indoor, а это дорого. И вопрос, договорился ли ваш арендодатель с оператором. Мы чаще всего отвечаем за обеспечение мобильным интернетом и связью до помещения, потому что считается по умолчанию, что в помещениях должен быть фиксированный и интернет. В бизнес-центрах из металла и стекла отражение ниже. Проникая внутрь, сигнал становится ниже. Нужны технические доработки в виде indoor", - считает Асхат Узбеков.


Своего коллегу по цеху поддержал и CEO Beeline Евгений Настрадин. Более того - он заявил, что их мобильный оператор готов поставить оборудование в бизнес-центрах, только при условии, что владелец здания не будет возражать.

"Например, если в этом помещении будет стоять антенна, то здесь будет хороший интернет и связь. Если нет, то будут проблемы. В бизнес-центрах - обязательно нужны indoor. Можете обратиться к моей коллеге, дать адрес, мы выедем и поставим оборудование. Но только если владелец здания нас впустит. Если не впустит, мы не можем поставить. Это все на законодательном уровне. Если ваш бизнес-центр многоэтажный, все что выше пятого этажа - с земли не подсветить, потому что антенны смотрят вниз", - объяснил он


СЕО Tele2/Altel Сергей Коньков заявил, что проблемы с сетью могут исходить из-за конкуренции между мобильными операторами.

"Если мне как оператору интересен бизнес-центр, если там есть целевая аудитория, я могу прийти заключить договор на indoor, заплатить хозяину, чтобы он туда не пустил других операторов. Для меня это конкурентное преимущество. И в таком случае, пока действует договор, другой оператор не может улучшать там качество связи и интернета. Если мы говорим о том, когда будет хорошая качественная связь везде у всех операторов - это неизвестно. Это часть конкурентной борьбы. Всегда будет кто-то лучше, кто-то хуже, потому что мы по-разному смотрим на наши стратегии развития и инвестирования", - заключил Сергей Коньков.


Источник: Tengrinews.kz
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