Российский тренер грубо оскорбил казахов: посольство РФ в РК сделало заявление

"Относительно опубликованных в местной блогосфере видеокадров оскорбительных высказываний тренера команды российской Медиалиги по футболу 2Drots в адрес судей из Казахстана сообщаем, что считаем такое поведение абсолютно недопустимым", – говорится в тексте заявления.

"Наставники команд российской Медиалиги не обладают каким-либо официальным статусом, в связи с чем считать их выпады выражением позиции российского народа крайне некорректно", – заключили в ведомстве.

Посольство России в Казахстане сделало заявление из-за тренера российского футбольного клуба 2Drots Дмитрия Кузнецова, который грубо оскорбил казахов, сообщает Zakon.kz.Вместе с тем дипломаты полагают, что высказываемая на отдельных ресурсах точка зрения о репрезентативности для россиян подобной риторики в отношении казахстанцев, не соответствует действительности.