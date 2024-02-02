Российская компания поможет построить ТЭЦ в Казахстане. Подробности

"На данный момент российской стороной прорабатываются вопросы финансирования по субсидированным кредитным ставкам. Для этого в I квартале 2024 года планируется подписание соглашения между правительствами Казахстана и России о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске", – пояснили в энергохолдинге.

По данным "Самрук-Энерго", стоимость строительства ТЭЦ в Кокшетау оценивается в 347 млрд тенге, в Семее – в 420 млрд тенге, в Усть-Каменогорске – в 490 млрд тенге.