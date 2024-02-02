Российская компания поможет построить ТЭЦ в Казахстане. Подробности

Российская компания поможет Казахстану построить три ТЭЦ. В "Самрук-Энерго" озвучили LS
подробности.
Отвечая на официальный запрос LS, в энергохолдинге отметили, что будут выступать в качестве заказчика строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. "Самрук-Энерго" также будет владельцем станций. В то время как "Интер РАО – Экспорт" (Россия) станет генеральным подрядчиком и также посодействует организации льготного финансирования для возведения объектов.
"На данный момент российской стороной прорабатываются вопросы финансирования по субсидированным кредитным ставкам. Для этого в I квартале 2024 года планируется подписание соглашения между правительствами Казахстана и России о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске", – пояснили в энергохолдинге.
Согласно предварительным планам, ввод в эксплуатацию ТЭЦ Кокшетау и Семея запланированы на декабрь 2027 года, ТЭЦ Усть-Каменогорска – в декабре 2028 года.
По данным "Самрук-Энерго", стоимость строительства ТЭЦ в Кокшетау оценивается в 347 млрд тенге, в Семее – в 420 млрд тенге, в Усть-Каменогорске – в 490 млрд тенге.
Как ранее отметили в Минэнерго, в соответствии с достигнутыми договоренностями планируется подписание меморандума с российскими партнерами в лице "Интер РАО – Экспорт" для осуществления вышеназванных проектов. В дальнейшем будут уточнены стоимость каждого проекта и степень участия сторон.
В свою очередь управляющий директор по экономике и финансам "Самрук-Қазына" Айдар Рыскулов сообщил, что на реализацию данных проектов рассматривается возможность выделения средств из ЕНПФ. Речь идет о планах по использованию 1,5 трлн тенге на ряд инфраструктурных проектов.
Между тем министр национальной экономики Алибек Куантыров ответил на вопросы журналистов о том, на что будут потрачены 173 млрд тенге из пенсионных денег, которые Нацбанк выкупил в виде долговых бумаг госхолдинга "Байтерек". Их планируют вложить в покупку вагонов.
Оставьте свой комментарий первым.