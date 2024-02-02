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Смена часового пояса в Казахстане: как это повлияет на самолеты и поезда

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 20:45
Смена часового пояса в Казахстане: как это повлияет на самолеты и поезда
Фото из открытых источников
С 1 марта 2024 года в Казахстане вступит в силу новый часовой пояс, который станет единым для всей страны. Однако, смена часового пояса также повлечет за собой изменения в расписании авиа- и железнодорожных рейсов. Подробнее в материале Tengritravel.kz.

Железнодорожное сообщение

В АО "Пассажирские перевозки" рассказали, что в расписании движения пассажирских поездов учтен ввод единого часового пояса в большинстве регионов Казахстана.

"Прибывать и отправляться поезда в марте будут согласно указанному в билете времени. Главное: пассажирам нужно перевести время. Приобрести билеты можно на сайте bilet.railways.kz, в билетных кассах вокзала", - отметили в пресс-службе компании.


Казахстанцам рекомендовали внимательно следить за расписанием и заблаговременно планировать свои путешествия.

"Пассажирам рекомендуется планировать свои поездки заранее, а также быть внимательными и следить за указанным временем отправления и прибытия поезда в билете", - посоветовал перевозчик.


Авиасообщение

В Министерстве транспорта опубликовали информацию по вопросам применения 5-го часового пояса ко всей территории страны.

"Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы по направлению в/из Астаны, Алматы, Шымкента, Кокшетау, Тараза, Балхаша, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Туркестана, Усть-Каменогорска, Семея, Талдыкоргана и Жезказгана со временем вылета с 00:01 часов 1 марта 2024 года (по столичному времени) необходимо уточнять актуальное расписание выполнения рейса в сall-центрах и приложениях авиакомпаний, а также справочных службах аэропортов", - отметили в ведомстве.


Авиакомпания Qazaq Air также опубликовала информацию об изменении расписания рейсов в связи с введением нового часового пояса в Казахстане. Согласно постановлению правительства, по всей территории Казахстана будет применяться 5-й часовой пояс (UTC +5), а также в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) местное время будет переведено на 1 час назад.

"Пассажирам, приобретавшим авиабилеты до 29 января со временем вылета с 00:01 часов 1 марта 2024 года (по времени Астаны) необходимо обратить внимание, что рейс будет выполнен на 1 час раньше от указанного в билете времени.


Отмечаем, что у пассажиров, приобретавших авиабилеты после 29 января в авиабилетах указано актуальное время с учетом перехода на единый часовой пояс", - сообщили в авиакомпании.

Информация об изменении времени вылета и прилета, как отметил авиаперевозчик, направлена пассажирам в виде SMS-уведомлений и посредством электронной почты на адреса, указанные при приобретении авиабилета. При возникновении вопросов необходимо обратиться в службу поддержки пассажиров.


Источник: Tengrinews.kz
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