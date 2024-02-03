Мальчик умер после обрезания в больнице Кокшетау

"Состояние наши сотрудники расценивали как тяжелое, можно сказать, как крайне тяжелое. Медицинская помощь была оказана в полном объеме. То есть мы подняли сразу ребенка непосредственно, когда увидели, что состояние ухудшается, в реанимацию. В реанимации были проведены все мероприятия, которые оказываются в таких ситуациях, то есть реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, в 18:20 констатировали биологическую смерть", – сказал Досхожин.

Десятилетний мальчик скончался в областной детской больнице в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.Как пишет Instagram-паблик sinegor.kz, трагедия произошла 31 января. За четыре дня до смерти ребенку провели операцию циркумцизио (обрезание).По словам главного врача многопрофильной областной детской больницы Мухтара Досхожина, 28 января ребенку сделали обрезание и отпустили домой, а на четвертые сутки он поступил с жалобой на боли в области послеоперационной раны.По его словам, точная причина смерти сейчас неизвестна. Не исключается, что причиной смерти мог стать анафилактической шок после введения обезболивающего препарата.Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.Ранее сообщалось, что в Павлодаре пятилетний ребенок пострадал во время обрезания.