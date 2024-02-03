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Автобус провалился в землю: поиски могут приостановить

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 10:17
Автобус провалился в землю: поиски могут приостановить
Фото: ДЧС Павлодарской области
Со слов МЧС, связано это с тем, что на месте обвала возросла угроза для жизни спасателей, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на это, на месте обвала на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области экскаваторы продолжают переэкскавацию грунта и горной породы. За прошедший день экскаваторами по северному склону проведена переэкскавация грунта в объеме около 25 кубических метров.

"По всему периметру обвала на территории АО "Майкаинзолото" образовались трещины. Это состояние грунта крайне опасно. Ранее, при образовании более мелких трещин происходили обвалы", - сообщает МЧС.


Более того, при исследовании грунта магнитометром и геосканером, специалисты ТОО "GRP Ridder grupp" дали заключение, что на месте локации искомого объекта высокая вероятность провала. При проведении горных работ возможно нарушение "призмы" устойчивости.



То есть, высока вероятность обвала стенок провала, так как наблюдаемые породы состоят из обломочных фракций коры выветривания. Также работы осложнены минусовой температурой и сильным бураном. Все это создает угрозу для жизни спасателей.

Автобус провалился в землю: поиски могут приостановить

Фото: ДЧС Павлодарской области


"В соответствии с Законом Республики Казахстан "О гражданской защите" организацию и руководство аварийно-спасательными и неотложными работами, руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, организацию их взаимодействия осуществляет руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации. В частности, аварийно-спасательные работы на территории АО "Майкаинзолото" возглавляет руководство рудника", - сообщает МЧС РК.


В случае невозможности проведения аварийно-спасательных и неотложных работ руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации имеет право принимать решения о приостановке указанных работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зоне чрезвычайной ситуации людей.

В настоящее время вопрос о приостановке работ находится на рассмотрении.

В департаменте по ЧС Павлодарской области подтвердили, что работы могут быть приостановлены.

"Работы продолжаются. Сейчас ведется наблюдение за грунтом, если будут обнаружены движения, или усилится осыпание работы будут приостановлены. Это меры безопасности для специалистов", - сообщает ДЧС Павлодарской области.


4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.



Источник: Zakon.kz
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