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Землетрясение в Алматы: очередной афтершок произошел в Китае

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:39
Землетрясение в Алматы: очередной афтершок произошел в Китае
Скриншот Google Карты
Землетрясение в Алматы: очередной афтершок произошел в Китае, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций 3 февраля в 14:36 по времени Астаны.

"Эпицентр землетрясения расположен в 262 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок. Магнитуда MPV - 5,3", - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.

Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Эпицентр землетрясения был расположен в 264 километрах к юго-востоку от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Ощутимость землетрясения в Алматы составила 5 баллов.


Источник: Тengrinews.kz
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