"Эпицентр землетрясения расположен в 262 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок. Магнитуда MPV - 5,3", - говорится в сообщении.



Землетрясение в Алматы: очередной афтершок произошел в Китае, передает корреспондент Tengrinews.kz.Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций 3 февраля в 14:36 по времени Астаны.Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Эпицентр землетрясения был расположен в 264 километрах к юго-востоку от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Ощутимость землетрясения в Алматы составила 5 баллов.