Избившего водителя скорой Нурболата Дакебаева арестовали на два месяца

"28 января суд заочно избрал Нурболату Дакебаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Он его не обжаловал", - сообщили в суде.

Нурболата Дакебаева, задержанного за избиение водителя скорой помощи в Караганде, арестовали на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как оказалось, следственный суд удовлетворил санкцию прокурора на арест подозреваемого в заочном режиме еще в конце января.27 января в Караганде мужчина избил водителя скорой помощи. Видео происшествия выложили в соцсетях. У потерпевшего диагностировали сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.По словам избитого водителя, незнакомцу не понравилось, что машина скорой стояла перед подъездом многоэтажного жилого дома, куда бригада медиков приехала на вызов.Подозреваемого Нурболата Дакебаева объявили в розыск. Его задержали 1 февраля на зимовке в 200 километрах от Караганды. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.После задержания в сети появилось видеообращение Дакебаева, в котором он извинился перед казахстанцами и медработниками. Затем свое видеообращение записал потерпевший Торегали Бериккалиулы. Водитель скорой заявил, что простит задержанного и не намерен его судить.