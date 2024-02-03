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Избившего водителя скорой Нурболата Дакебаева арестовали на два месяца

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 19:11
Избившего водителя скорой Нурболата Дакебаева арестовали на два месяца
©️ instagram/vmaikuduke
Нурболата Дакебаева, задержанного за избиение водителя скорой помощи в Караганде, арестовали на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как оказалось, следственный суд удовлетворил санкцию прокурора на арест подозреваемого в заочном режиме еще в конце января.

"28 января суд заочно избрал Нурболату Дакебаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Он его не обжаловал", - сообщили в суде.


27 января в Караганде мужчина избил водителя скорой помощи. Видео происшествия выложили в соцсетях. У потерпевшего диагностировали сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.

По словам избитого водителя, незнакомцу не понравилось, что машина скорой стояла перед подъездом многоэтажного жилого дома, куда бригада медиков приехала на вызов.

Подозреваемого Нурболата Дакебаева объявили в розыск. Его задержали 1 февраля на зимовке в 200 километрах от Караганды. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

После задержания в сети появилось видеообращение Дакебаева, в котором он извинился перед казахстанцами и медработниками. Затем свое видеообращение записал потерпевший Торегали Бериккалиулы. Водитель скорой заявил, что простит задержанного и не намерен его судить.


Источник: Тengrinews.kz
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