2 миллиона бизнесменов в Казахстане. На чем зарабатывают больше всего

В Министерстве национальной экономики рассказали, сколько в Казахстане предпринимателей и чем они занимаются, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, в Министерстве национальной экономики сообщили, что на 1 января 2024 года в Казахстане зарегистрирован 2 178 951 субъект малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом на долю среднего предпринимательства приходится лишь 3 024 субъекта, или 0,1 процента. Действующими субъектами МСП являются чуть более 2 миллионов, или 91,9 процента.



Кроме этого, на начало года в Казахстане зарегистрировано 2478 субъектов крупного предпринимательства, 98,8 процента которых пребывают в действующем статусе.



По данным Министерства нацэкономики, самыми популярными направлениями для крупного предпринимательства в Казахстане являются следующие 10 отраслей:



-здравоохранение и социальное обслуживание населения (23 процента);

-промышленность (19,6 процента), в том числе обрабатывающая (10,2 процента);

-государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение (11,2 процента);

-образование (10,1 процента);

-оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (7,8 процента);

-деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания (5,3 процента);

-строительство (5,1 процента);

-транспорт и складирование (3,9 процента);

-профессиональная, научная и техническая деятельность (3 процента);

-финансовая и страховая деятельность (2,1 процента).



Большая часть субъектов среднего предпринимательства представлены в этих отраслях:



-промышленность (23,6 процента), в том числе обрабатывающая (17,5 процента);

-оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (15,9 процента);

-строительство (11,4 процента);

-сельское, лесное и рыбное хозяйство (8,7 процента);

-деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания (8,6 процента);

-транспорт и складирование (6,5 процента);

-здравоохранение и социальное обслуживание населения (6,3 процента);

-профессиональная, научная и техническая деятельность (4,6 процента);

-образование (3,5 процента);

-предоставление услуг по проживанию и питанию (2,7 процента).



Действующие субъекты малого предпринимательства, в свою очередь, заняты в таких направлениях, как:



-оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (35,9 процента);

-сельское, лесное и рыбное хозяйство (15,2 процента);

-предоставление прочих видов услуг (15,1 процента);

-промышленность (6,1 процента), в том числе обрабатывающая (5,5 процента);

-строительство (5 процентов);

-операции с недвижимым имуществом (4,7 процента);

-транспорт и складирование (4,5 процента);

-деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания (2,8 процента);

-профессиональная, научная и техническая деятельность (2,8 процента);

-предоставление услуг по проживанию и питанию (2,4 процента).