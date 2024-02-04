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2 миллиона бизнесменов в Казахстане. На чем зарабатывают больше всего

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 11:00
2 миллиона бизнесменов в Казахстане. На чем зарабатывают больше всего
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве национальной экономики рассказали, сколько в Казахстане предпринимателей и чем они занимаются, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, в Министерстве национальной экономики сообщили, что на 1 января 2024 года в Казахстане зарегистрирован 2 178 951 субъект малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом на долю среднего предпринимательства приходится лишь 3 024 субъекта, или 0,1 процента. Действующими субъектами МСП являются чуть более 2 миллионов, или 91,9 процента.

Кроме этого, на начало года в Казахстане зарегистрировано 2478 субъектов крупного предпринимательства, 98,8 процента которых пребывают в действующем статусе.

По данным Министерства нацэкономики, самыми популярными направлениями для крупного предпринимательства в Казахстане являются следующие 10 отраслей:

-здравоохранение и социальное обслуживание населения (23 процента);
-промышленность (19,6 процента), в том числе обрабатывающая (10,2 процента);
-государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение (11,2 процента);
-образование (10,1 процента);
-оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (7,8 процента);
-деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания (5,3 процента);
-строительство (5,1 процента);
-транспорт и складирование (3,9 процента);
-профессиональная, научная и техническая деятельность (3 процента);
-финансовая и страховая деятельность (2,1 процента).

Большая часть субъектов среднего предпринимательства представлены в этих отраслях:

-промышленность (23,6 процента), в том числе обрабатывающая (17,5 процента);
-оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (15,9 процента);
-строительство (11,4 процента);
-сельское, лесное и рыбное хозяйство (8,7 процента);
-деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания (8,6 процента);
-транспорт и складирование (6,5 процента);
-здравоохранение и социальное обслуживание населения (6,3 процента);
-профессиональная, научная и техническая деятельность (4,6 процента);
-образование (3,5 процента);
-предоставление услуг по проживанию и питанию (2,7 процента).

Действующие субъекты малого предпринимательства, в свою очередь, заняты в таких направлениях, как:

-оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (35,9 процента);
-сельское, лесное и рыбное хозяйство (15,2 процента);
-предоставление прочих видов услуг (15,1 процента);
-промышленность (6,1 процента), в том числе обрабатывающая (5,5 процента);
-строительство (5 процентов);
-операции с недвижимым имуществом (4,7 процента);
-транспорт и складирование (4,5 процента);
-деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания (2,8 процента);
-профессиональная, научная и техническая деятельность (2,8 процента);
-предоставление услуг по проживанию и питанию (2,4 процента).


Источник: Тengrinews.kz
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