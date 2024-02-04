Назван самый распространенный вид рака в Казахстане

"Ежегодно в Казахстане около 40 тысяч человек заболевают раком. По итогам 2023 года на онкоучете состоят 218 тысяч казахстанцев, умерло от онкологии более 12 тысяч человек. Самыми распространенными видами рака в Казахстане являются: рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, рак желудка, рак шейки матки", - сообщили в Минздраве.

В Министерстве здравоохранения назвали самый распространенный вид рака среди казахстанцев, передает Tengrinews.kz.Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного противоракового союза (UICC) отмечается Всемирный день борьбы против рака. Этот день важен для осведомленности населения о профилактике и раннем выявлении онкозаболеваний, формировании ответственного отношения к своему здоровью, информировании о доступных скрининговых обследований.В ведомстве подчеркнули, что лечение и лекарственное обеспечение при онкологических заболеваниях в Казахстане входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОМБП).Онкологическая помощь взрослому населению осуществляется республиканскими организациями - АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", АО "Национальный научный онкологический центр", 15 онкологическими центрами, 5 онкологическими отделениями при многопрофильных больницах (отделением онкологии при ЗГКМУ имени М. Оспанова Актобе, онкологическим отделением при ЦБ в Жезказгане, отделением в составе МОБ Акмолинской области, отделением онкологии в составе Туркестанской областной многопрофильной больницы, онкологическим отделением при многопрофильной больнице в Северо-Казахстанской области).В настоящее время для населения Казахстана бесплатно проводится три вида онкологических скринингов, которые доступны в поликлиниках:-скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, 1 раз в 2 года);-скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, 1 раз в 4 года);-скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, 1 раз в 2 года).