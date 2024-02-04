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Генсека Федерации волейбола Казахстана включили в список украинского сайта «Миротворец»

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:55
Генсека Федерации волейбола Казахстана включили в список украинского сайта «Миротворец»
Фото из открытых источников
Астана. 4 февраля. КазТАГ – Генерального секретаря Федерации волейбола Казахстана Ермека Сырлыбаева включили в список украинского сайта «Миротворец», передает корреспондент агентства.

В базе данных на Украинском сайте «Миротворец» оказался генеральный секретарь Федерации волейбола Ермек Сырлыбаев.

В конце января юношеская сборная Казахстана (U18) по волейболу поучаствовала в суперфинале XV международного первенства «Локоволей-2023» во Владивостоке. Помимо Китая, Беларуси и других стран на соревнованиях играли сборные ЛНР И ДНР.


25 января счет Казахстан – ЛНР и ДНР составил 2:0 в пользу нашей страны. Главным тренером казахстанских юниоров выступил Олжабаев Дулат и тренеры Құлбеков Марғұлан, Иргашов Темур.

Состав сборной Казахстана на турнир:

№1(л). Сайлаубай Али (05.03.2007, «Павлодар-2»),

№3. Кушнирчук Ярослав (17.03.2007, «Астана»),

№4. Волков Егор (10.09.2007, «Алматы»),

№5. Ирисматов Жасурбек (03.02.2007, «Шымкент-Динамо»),

№6. Алдияр Бейбарыс (26.01.2007, «Туран» Туркестан»),

№7. Панышев Владислав (30.10.2007, Астана),

№8. Измуханов Ерген (24.04.2007, «Жайык-2» Уральск),

№9. Алишер Максат (27.04.2007, «Шымкент-Динамо»),

№10. Бугаев Рустам (07.02.2007, «Алматы»),

№11. Армиш Данияр (29.11.2007, «Павлодар-2»),

№12. Жумагул Мирас (18.11.2007, «Есиль СК-2» Петропавловск),

№14. Копылов Станислав (11.07.2007, «Астана»).

«Миротворец» заявляет, что Сырлыбаев полностью несет ответственность за участие юношеской сборной Казахстана U-18 в этом мероприятии, как руководитель Казахстанской федерации волейбола.


«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», – сказано на сайте.


Напомним, «Миротворец» – украинский интернет-сайт, на котором создатели публикуют данные людей, которые, по их мнению, являются врагами страны.


Источник: kaztag.kz
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