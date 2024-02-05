Названы кредиты, которые лучше не брать

"Увы, современные браки бывают недолговечными - в отличие от кредитов, которые выдаются на срок до 10 лет. Брать кредит на путешествия тоже не считаю необходимым. Лучше отдыхать по карману. Тем более у нас в Казахстане очень красивая природа", - отметил специалист.

"Логика проста: если человек не может сам на себя оформить кредит, значит, он уже испортил свою кредитную историю. Ну а испортить вашу ему вообще не составит труда. Знаю нескольких людей, которые до сих выплачивают кредит, который они брали не для себя. А платить-то надо - спрашивать будут с вас", - предупредил Колесников.

"Можно сделать это один раз, учитывая, что вы были к этому не готовы. Однако необходимо предпринять все возможное, чтобы такая ситуация не повторилась. Это наращивание снежного кома. Чем чаще вы берете такие кредиты, тем вы еще больше переплачиваете", - рассказал кредитный брокер.

"Рано или поздно вам может понадобиться взять большой кредит. Например, вы захотите получить 10 миллионов тенге под залог дома или квартиры. Идете в банк, где специалист увидит по кредитной истории, что вы каждый месяц берете по несколько "микрашей". А значит, у вас кассовые разрывы. Вполне логично, что некоторые банки "зашили" в программу следующее правило: если у вас больше трех микрозаймов, вы сразу получаете отказ", - объяснил эксперт.

Как видите, между 10 и 15 годами разница в погашении практически неощутима, но разница в переплате просто огромная", - привел расчеты Дмитрий Колесников.

"Например, вы решили купить ресторан за 1 миллиард тенге, еще и в кредит. Кстати, это реальный кейс. Боюсь подсчитать, за какое время окупится этот проект. Лет за 30? Чтобы окупиться за семь лет, там необходимо каждую неделю проводить банкеты на 500 человек при ценнике 200 тысяч тенге с человека. Возможно, это и реально, но очень рискованно", - заключил специалист.

Жизнь большинства казахстанцев невозможно представить без кредитов. Однако есть среди них и такие, которые лучше не брать. Подробности выяснял корреспондент Tengrinews.kz.Одними из популярных в Казахстане являются потребительские кредиты. Нередко люди их берут, чтобы пышно провести какое-то торжество, например свадьбу. Кредитный брокер Дмитрий Колесников советует хорошо подумать перед тем, как идти в банк ради этого.Нередко казахстанцы берут кредиты для друзей или родственников - по их же просьбе. Брать такие кредиты тоже нежелательно: вы рискуете испортить отношения с близкими и остаться при этом с долгами.Также не стоит оформлять новый кредит, чтобы закрыть старый. Само появление такой необходимости эксперт называет тревожным звонком.Другой вид нежелательных кредитов – микрозаймы. И не только по причине возможных огромных переплат.Не стоит брать кредит на срок более 10 лет. Оптимальным специалист называет семилетний срок. Дело здесь в простой математике."Возьмем, к примеру, кредит на 20 миллионов тенге по ставке 20 процентов годовых. Если сравнить графики платежей при одинаковых условиях и разных сроках, то увидим следующее:- на 7 лет платеж составит 444 тысячи тенге, переплата – 17,3 миллиона;- на 10 лет - 386 тысяч тенге, переплата - 26 миллионов;- на 15 лет - 350 тысяч тенге, переплата - 43 миллиона.Бизнесменам не стоит брать кредиты на проекты с окупаемостью более семи лет. Причину также можно объяснить при помощи несложных расчетов.