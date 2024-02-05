Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 05 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.24 KZT
  • €1 = 491.36 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Мошенники обманули жену директора казахстанской финансовой пирамиды

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 07:40
Мошенники обманули жену директора казахстанской финансовой пирамиды
©️ depositphotos.com
Супруга директора атырауского филиала финансовой пирамиды "Выгодный депозит" оказалась жертвой мошенников. По ее словам, из-за обмана она лишилась квартиры и осталась на улице с ребенком–инвалидом и, кроме этого, отдала еще четыре миллиона тенге за обещание, что ее мужа освободят из-под стражи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Летом 2020 года Айгуль К. вместе с супругом находилась в Алматы, жили на съемной квартире, на тот момент глава семьи уже был в розыске по делу о финансовой пирамиде.

К ним домой часто приходили двое знакомых, Абугалиев и Мелдешов, и говорили, что есть возможность увести ее супруга от уголовной ответственности. После ответа, что на это нет денег, женщине предложили занять деньги под залог квартиры. Ее убедили написать договор займа на четыре миллиона и предоставить в качестве залога единственную недвижимость.


Женщина поверила знакомым, стала занимать у родственников и подруг деньги и перечислила на указанные номера четыре с лишним миллиона тенге. Но обещанное за эти деньги никто не выполнил. Тогда она обратилась в полицию.

В итоге Абугалиев и Мелдешов оказались на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве. По версии обвинения, они причинили ущерб потерпевшей на 12 с лишним миллионов тенге. Мелдешов уверял, что деньги брал, чтобы нанять адвоката, а к истории с квартирой не имел никакого отношения. А Абугалиев полностью отрицал свою вину по эпизодам с квартирой и деньгами, которые потерпевшая перечисляла, чтобы освободить своего мужа. Сама потерпевшая требовала, чтобы подсудимые вернули ей все деньги, компенсировали затраты на съемное жилье и возвратили квартиру, которой она лишилась.


Суд установил, что вина подсудимых в мошенничестве подтвердилась, и приговорил к реальным срокам в колонии, Абугалиева отправили за решетку на восемь лет, Мелдешова - на шесть лет. Также суд обязал их возместить потерпевшей ущерб на общую сумму почти 4,5 миллиона тенге.

Суд отказал потерпевшей в требовании о возврате квартиры, указав, что эти вопросы она должна решить в порядке гражданского судопроизводства. Сама спорная недвижимость числится за другим владельцем, который никакого отношения к преступлению не имеет.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика