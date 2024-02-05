Мошенники обманули жену директора казахстанской финансовой пирамиды

К ним домой часто приходили двое знакомых, Абугалиев и Мелдешов, и говорили, что есть возможность увести ее супруга от уголовной ответственности. После ответа, что на это нет денег, женщине предложили занять деньги под залог квартиры. Ее убедили написать договор займа на четыре миллиона и предоставить в качестве залога единственную недвижимость.

В итоге Абугалиев и Мелдешов оказались на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве. По версии обвинения, они причинили ущерб потерпевшей на 12 с лишним миллионов тенге. Мелдешов уверял, что деньги брал, чтобы нанять адвоката, а к истории с квартирой не имел никакого отношения. А Абугалиев полностью отрицал свою вину по эпизодам с квартирой и деньгами, которые потерпевшая перечисляла, чтобы освободить своего мужа. Сама потерпевшая требовала, чтобы подсудимые вернули ей все деньги, компенсировали затраты на съемное жилье и возвратили квартиру, которой она лишилась.

Супруга директора атырауского филиала финансовой пирамиды "Выгодный депозит" оказалась жертвой мошенников. По ее словам, из-за обмана она лишилась квартиры и осталась на улице с ребенком–инвалидом и, кроме этого, отдала еще четыре миллиона тенге за обещание, что ее мужа освободят из-под стражи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".Летом 2020 года Айгуль К. вместе с супругом находилась в Алматы, жили на съемной квартире, на тот момент глава семьи уже был в розыске по делу о финансовой пирамиде.Женщина поверила знакомым, стала занимать у родственников и подруг деньги и перечислила на указанные номера четыре с лишним миллиона тенге. Но обещанное за эти деньги никто не выполнил. Тогда она обратилась в полицию.Суд установил, что вина подсудимых в мошенничестве подтвердилась, и приговорил к реальным срокам в колонии, Абугалиева отправили за решетку на восемь лет, Мелдешова - на шесть лет. Также суд обязал их возместить потерпевшей ущерб на общую сумму почти 4,5 миллиона тенге.Суд отказал потерпевшей в требовании о возврате квартиры, указав, что эти вопросы она должна решить в порядке гражданского судопроизводства. Сама спорная недвижимость числится за другим владельцем, который никакого отношения к преступлению не имеет.