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В Казахстане установлены размеры возмещения вреда за убитых животных

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:20
В Казахстане установлены размеры возмещения вреда за убитых животных
Фото из открытых источников
Приказом министра экологии и природных ресурсов от 30 января 2024 года внесены изменения в размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, сообщает Zakon.kz.

В частности, размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира изложены в новой редакции.

Так, за убитых животных придется заплатить:

- Баран горный (аргали, архар, муфлон) - 1500 МРП (5 538 000 тенге);
- Снежный барс - 2000 МРП (7 384 000 тенге);
- Барсук 10 МРП (36 920 тенге);
- Белка 5 МРП;
- Речной бобр 15 МРП;
- Красный волк - 600 МРП;
- Среднеазиатская речная выдра - 400 МРП;
- Гепард - 2000 МРП;
Кабан - 250 МРП;
- Барханный кот - 200 МРП;
- Лось - 500 МРП;
- Тяньшаньский бурый медведь - 700 МРП;
- Туркестанская рысь - 200 МРП;
- Беркут - 400 МРП;
- Глухарь - 10 МРП;
- Журавль - красавка - 100 МРП;
- Орел степной - 20 МРП.

Посмотреть весь список животных можно здесь.

1 МРП в 2024 году составляет 3692 тенге.

Вместе с тем отмечается, что за животных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу РК, а также виды на пользование которых введен запрет, кроме использования в научных целях. взыскивается:

- за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору, логово и другие жилища животных ущерб взыскивается в размере 10 МРП;
- за каждое незаконно добытое (уничтоженное) яйцо, а также за каждый эмбрион из незаконно добытой или уничтоженной самки млекопитающих взыскивается 50% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях);
- за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват, в том числе за каждые 100 грамм икры согласно Перечню дериватов, взыскивается 100% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях).

Приказ вводится в действие с 13 февраля 2024 года.


Источник: zakon.kz
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