Стало известно, кто из сотрудников МВД Казахстана будет проходить внеочередную аттестацию

Соответствующий проект указа опубликовало Министерство внутренних дел на портале “Открытые НПА”. Согласно документу, провести аттестацию необходимо до конца 2024 года. Подлежат проверке:

В Казахстане определили условия проведения внеочередной аттестации сотрудников МВД, передает Liter.kz.- все должности среднего, старшего и высшего начальствующего состава департамента собственной безопасности, управления собственной безопасности Комитета уголовно-исполнительной системы, подразделений собственной безопасности территориальных; департаментов полиции, департамента полиции на транспорте и департаментов уголовно-исполнительной системы;- начальники управлений, заместители начальников управлений, начальники самостоятельных отделов Комитета уголовно-исполнительной системы;- первые заместители и заместители начальников территориальных департаментов полиции и департамента полиции на транспорте;- начальник и заместители начальника Представительства МВД в Байконыре;- заместители начальников территориальных департаментов уголовно-исполнительной системы;- начальники управлений, самостоятельных отделов и отделений аппарата территориальных департаментов полиции и департамента полиции на транспорте;-начальники отделов аппаратов территориальных департаментов уголовно-исполнительной системы;- начальники управлений и отделов полиции территориальных департаментов полиции, линейных управлений и отделов полиции департамента полиции на транспорте;- начальники учреждений уголовно-исполнительной системы;- начальники и их заместители управления специализированной службы охраны (Астана), управлений специализированной службы охраны по охране дипломатических представительств, правительственных учреждений, городов и областей;- начальники и их заместители Кинологического центра, учреждения автотранспортного обслуживания, баз военного и специального снабжения “Южная” и “Северная”;- заместители начальников управлений аппарата территориальных департаментов полиции и Департамента полиции на транспорте;- начальники отделов, отделений, заместители начальников отделов Представительства МВД Байконыра;- начальники и заместители начальников управлений, отделов подразделений, подчиненных территориальным департаментам полиции и Департамента полиции на транспорте;- командиры и заместители командиров полков, батальонов и рот территориальных департаментов полиции и Департамента полиции на транспорте;- командиры отрядов, заместители командиров отрядов специальных отрядов быстрого реагирования территориальных департаментов полиции;- командиры, заместители командиров подразделений специального назначения территориальных департаментов полиции;- заместители начальников отделов, начальники отделений аппаратов территориальных департаментов уголовно-исполнительной системы;- заместители начальников управлений и отделов полиции территориальных департаментов полиции, линейных управлений и отделов полиции Департамента полиции на транспорте;- начальники отделов служб пробации территориальных департаментов уголовно-исполнительной системы;начальники линейных отделений полиции департамента полиции на транспорте;- начальники и заместители начальников отделов полиции при управлениях полиции территориальных департаментов полиции;- заместители начальников учреждений уголовно-исполнительной системы;- начальники отделов Управления специализированной службы охраны (Астана), управлений специализированной службы охраны по охране дипломатических представительств, правительственных учреждений, городов и областей;- начальники отделов управлений полиции территориальных департаментов полиции, линейных управлений полиции департамента полиции на транспорте;- командиры и заместители командиров батальонов, командиры рот управлений специализированной службы охраны по охране дипломатических представительств, правительственных учреждений, городов и областей.Основными критериями оценки определены: способность выполнять возложенные на них обязанности и результаты их работы, а также уровень теоретических знаний и практических навыков. При несоответствии сотрудника занимаемой должности аттестационная комиссия может рекомендовать понизить в должности, перевести или даже уволить.Документ доступен для публичного обсуждения до 7 февраля.В прошлом году президент поддержал главу МВД в планах проведения точечной аттестации и “очищения системы внутренних дел от недостойных сотрудников”.В конце января Касым-Жомарт Токаев раскритиковал полицию за слабую борьбу с наркопреступностью. Ранее министр внутренних дел РК Ержан Саденов предложил провести внеочередную аттестацию руководящего состава среднего звена в 2024 году. Предложение поддержал президент страны.