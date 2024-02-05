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Как получить денежную компенсацию при опоздании поезда в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Как получить денежную компенсацию при опоздании поезда в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Может ли пассажир получить денежную компенсацию при опоздании поезда? На этот вопрос Tengritravel.kz ответили в АО "Пассажирские перевозки".

В пресс-службе компании напомнили, что основные причины задержек поездов: погодные условия, плановые работы по ремонту инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности движения поездов, а также технические неполадки в ходе поездки.

Может ли пассажир получить денежную компенсацию при опоздании поезда? Оказывается, в некоторых случаях действительно можно вернуть средства.

При опоздании поезда:

- Пассажирам, отказавшимся от поездки на поезде, который следует с опозданием более 1 часа, производится полный возврат стоимости проезда, но до отправления пассажирского поезда со станции, указанной в билете;

- Если поездка прервалась уже в пути, пассажирам выплачивается стоимость проезда за оставшееся расстояние;

- За опоздание пассажирских поездов нацперевозчика пассажирам выплачивается компенсация в размере 3 процентов за каждый полный час задержки, но не более стоимости проезда;

При задержках, вызванных стихийными бедствиями или другими непредвиденными обстоятельствами, компенсация не выплачивается.

При замене пассажирского поезда:

- Пассажирам, проследовавшим в замененном пассажирском поезде/вагоне более низкой категории, выплачивается разница стоимости проезда, а доплата с пассажиров не взимается;

Пассажирам, отказавшимся от поездки в замененном поезде/вагоне, производится возврат полной стоимости проезда.

"Компенсацию можно получить в билетных кассах компании "Пассажирские перевозки". Пассажирам, проследовавшим пассажирским поездом частного перевозчика, за компенсацией необходимо обратиться в администрацию частного перевозчика", – говорится в ответе пресс-службы.


Источник: Tengrinews.kz
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