Как получить денежную компенсацию при опоздании поезда в Казахстане

"Компенсацию можно получить в билетных кассах компании "Пассажирские перевозки". Пассажирам, проследовавшим пассажирским поездом частного перевозчика, за компенсацией необходимо обратиться в администрацию частного перевозчика", – говорится в ответе пресс-службы.

Может ли пассажир получить денежную компенсацию при опоздании поезда? На этот вопрос Tengritravel.kz ответили в АО "Пассажирские перевозки".В пресс-службе компании напомнили, что основные причины задержек поездов: погодные условия, плановые работы по ремонту инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности движения поездов, а также технические неполадки в ходе поездки.Может ли пассажир получить денежную компенсацию при опоздании поезда? Оказывается, в некоторых случаях действительно можно вернуть средства.- Пассажирам, отказавшимся от поездки на поезде, который следует с опозданием более 1 часа, производится полный возврат стоимости проезда, но до отправления пассажирского поезда со станции, указанной в билете;- Если поездка прервалась уже в пути, пассажирам выплачивается стоимость проезда за оставшееся расстояние;- За опоздание пассажирских поездов нацперевозчика пассажирам выплачивается компенсация в размере 3 процентов за каждый полный час задержки, но не более стоимости проезда;При задержках, вызванных стихийными бедствиями или другими непредвиденными обстоятельствами, компенсация не выплачивается.- Пассажирам, проследовавшим в замененном пассажирском поезде/вагоне более низкой категории, выплачивается разница стоимости проезда, а доплата с пассажиров не взимается;Пассажирам, отказавшимся от поездки в замененном поезде/вагоне, производится возврат полной стоимости проезда.