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У Казахстана появится суперкомпьютер

Просмотров:217 Опубликовано: Сегодня, 13:51
У Казахстана появится суперкомпьютер
Фото: lsm.kz
В Казахстане планируют построить суперкомпьютер. В министерстве цифрового развития озвучили LS подробности.

По информации ведомства, "Самрук-Қазына" совместно с Presight (ОАЭ) работают над реализацией проекта создания центров обработки данных (ЦОД), специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта.

На первом этапе планируется установить и запустить вычислительную технику на базе ЦОД "Национальных информационных технологий". На втором этапе на территории Казахстана планируется построить ЦОД для размещения суперкомпьютера с вычислительной мощностью более 1 эксафлопса*.


Вместе с тем министерство продолжает переговоры с целью принятия решения, соответствующего стратегическим целям и потребностям страны. В связи с этим на данный момент окончательное решение о создании суперкомпьютера не принято.

Фонд и компания из ОАЭ являются потенциальными партнерами в рамках проекта.

Основной целью строительства ЦОД в министерстве называют внедрение национальной языковой модели на основе нейронных сетей с использованием вычислительных мощностей суперкомпьютера в 2025 году.

При этом рассматривается вопрос приобретения необходимого оборудования. Параметры нового ЦОД, включая местоположение и объем инвестиций, еще не определены.

Справка

*1 эксафлопс равен 1 тыс. петафлопсов, миллиарду миллиардов (10^18) операций над числами с плавающей точкой в секунду (обычно учитываются операции над числами в 64-битном формате IEEE 754 – это широко используемый стандарт, описывающий формат представления чисел с плавающей точкой). Эксафлопсный уровень производительности суперкомпьютеров был достигнут в 2022 году.

Суперкомпьютер – специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений компьютеры общего пользования. Как правило, современные суперкомпьютеры представляют собой большое число высокопроизводительных серверных компьютеров, соединенных друг с другом локальной высокоскоростной магистралью для достижения максимальной производительности в параллельных вычислениях.


Источник: lsm.kz
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