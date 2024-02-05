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Головкин получит большую должность в Казахстане? Что говорят в Олимпийском комитете

Просмотров:276 Опубликовано: Сегодня, 14:25
Головкин получит большую должность в Казахстане? Что говорят в Олимпийском комитете
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Директор департамента спорта Ильсияр Канагатов прокомментировал слухи о назначении Геннадия Головкина на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК), передает Tengri Sport.

По неподтвержденной информации, экс-чемпион мира по боксу заменит казахстанского миллиардера Тимура Кулибаева на посту главы НОК. Редакция связалась с функционером, чтобы узнать подробности.

"Я точно не знаю, пока информации не было. Кто-то говорил, что Головкин будет? Информацию я видел только в СМИ. Больше нигде не слышал.

Есть разговор, что будет замена, но пока точного решения нет. Слышал, что будет генеральная ассамблея, какие-то изменения. Но конкретных лиц не знаю.

Я только приехал с Игр, слышал об изменениях, но когда, что будет, не знаю. Пока официально ничего не озвучивали", - сказал Канагатов в разговоре с корреспондентом Tengri Sport.




Последний раз 41-летний Головкин выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда в Лас-Вегасе (США) проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу.

Вскоре после этого GGG освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе. На счету Головкина 42 победы в профи (из них 37 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Казахстанский предприниматель Муталип Шахмурат возглавил Казахстанскую федерацию бокса, сменив миллиардера Кенеса Ракишева. Один из самых богатейших бизнесменов страны покинул пост президента сегодня днем.

Ранее депутат Мажилиса Парламента Ерлан Саиров раскритиковал олигархов, связанных со спортивными федерациями Казахстана.

А депутат Ермурат Бапи озвучил депутатский запрос, где в числе других поднял проблему спортивных достижений страны и связал это с бизнесменом Тимуром Кулибаевым.


Источник: Tengrinews.kz
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