Головкин получит большую должность в Казахстане? Что говорят в Олимпийском комитете

"Я точно не знаю, пока информации не было. Кто-то говорил, что Головкин будет? Информацию я видел только в СМИ. Больше нигде не слышал.



Есть разговор, что будет замена, но пока точного решения нет. Слышал, что будет генеральная ассамблея, какие-то изменения. Но конкретных лиц не знаю.



Я только приехал с Игр, слышал об изменениях, но когда, что будет, не знаю. Пока официально ничего не озвучивали", - сказал Канагатов в разговоре с корреспондентом Tengri Sport.

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