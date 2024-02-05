Правительство Казахстана ушло в отставку

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О Правительстве Республики Казахстан", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан.2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича.3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства.4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в тексте указа.