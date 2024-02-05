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Новые штрафы и сроки: в Казахстане ужесточат ответственность за некоторые преступления

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:59
Новые штрафы и сроки: в Казахстане ужесточат ответственность за некоторые преступления
Фото из открытых источников
В Казахстане рассматривают поправки в законодательство по вопросам бытового насилия. Документ предусматривает криминализацию ряда статей и ужесточение ответственности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно данным разработчиков, законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях предполагают криминализацию многих видов преступлений против женщин и детей.

В частности, поправки вводят уголовную ответственность и ужесточают наказание по следующим статьям:


- умышленное причинение легкого вреда здоровью - штраф до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток;

- побои - штраф до 80 МРП (295 360 тенге в 2024 году) либо привлечение к общественным работам на срок до 80 часов, либо арест на срок до 25 суток;

- истязание - общественные работы на срок до 600 часов либо лишение свободы на срок до 3 лет;

- нанесение тяжкого вреда здоровью - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет;

- нанесение среднего вреда здоровью - лишение свободы на срок до 2 лет;

- педофилию - пожизненное лишение свободы;

- убийство малолетнего - пожизненное лишение свободы;

- доведение до самоубийства - ограничение либо лишение свободы на срок до 3 лет;

- доведение до самоубийства со стороны несовершеннолетнего - лишение свободы на срок от 5 до 9 лет;

- пропаганда самоубийства - штраф до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году).

Напомним, на прошлой неделе депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.


Источник: Tengrinews.kz
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