Новые штрафы и сроки: в Казахстане ужесточат ответственность за некоторые преступления

В частности, поправки вводят уголовную ответственность и ужесточают наказание по следующим статьям:

В Казахстане рассматривают поправки в законодательство по вопросам бытового насилия. Документ предусматривает криминализацию ряда статей и ужесточение ответственности, передает корреспондент Tengrinews.kz.Согласно данным разработчиков, законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях предполагают криминализацию многих видов преступлений против женщин и детей.- умышленное причинение легкого вреда здоровью - штраф до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток;- побои - штраф до 80 МРП (295 360 тенге в 2024 году) либо привлечение к общественным работам на срок до 80 часов, либо арест на срок до 25 суток;- истязание - общественные работы на срок до 600 часов либо лишение свободы на срок до 3 лет;- нанесение тяжкого вреда здоровью - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет;- нанесение среднего вреда здоровью - лишение свободы на срок до 2 лет;- педофилию - пожизненное лишение свободы;- убийство малолетнего - пожизненное лишение свободы;- доведение до самоубийства - ограничение либо лишение свободы на срок до 3 лет;- доведение до самоубийства со стороны несовершеннолетнего - лишение свободы на срок от 5 до 9 лет;- пропаганда самоубийства - штраф до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году).Напомним, на прошлой неделе депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.