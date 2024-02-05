"Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", - говорится в сообщении Акорды.

Роман Скляр назначен исполняющим обязанности премьер-министра. Об этом говорится в указе Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.Главой государства подписан указ "О правительстве Республики Казахстан". Указ вводится в действие со дня подписания.Членам правительства предписано продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.Роман Скляр ранее занимал должность первого заместителя премьер-министра. Премьером был Алихан Смаилов.