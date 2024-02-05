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"Из-за длинного языка женщины" — депутат обвинил казахстанок в бытовом насилии

Просмотров:261 Опубликовано: Сегодня, 18:08
"Из-за длинного языка женщины" — депутат обвинил казахстанок в бытовом насилии
Фотоколлаж: Liter.kz
Депутат Мажилиса Анас Баккожаев назвал "разговорчивых" женщин причиной семейно-бытовых конфликтов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сегодня в Мажилисе презентовали законопроекты, ужесточающие наказание за бытовое насилие. Выступая на презентации, депутат Баккожаев заявил, что поддерживает документ. Но не все так однозначно.

"Я поддерживаю предложенный законопроект. Только самый несчастный из мужчин решит поднять руку на женщину. Однако не все ссоры начинаются из-за побоев и драк. Поэтому должны понять и мужчин. С чего начинаются конфликты? Конечно, из-за длинного языка женщины. Я прошу прощения у женщин, но есть такие факты. Казахи говорят: "Хорошая женщина – благодать, плохая женщина – ссоры", либо: "Женщина, которая хороша для мужчины, хороша и для страны", - заявил Анас Баккожаев.


Депутат также выразил мнение, что "мы все дальше уходим от казахского воспитания".

Присутствовавший на мероприятии заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха отметил, что неважно, кто виноват в начале конфликта: тот, кто ударил, должен нести ответственность.

"Позиция МВД - даже если женщина не права, есть другие способы, кроме физических. Ну, в конце концов, можно решить вопрос по-другому. Вне зависимости от того, что явилось предпосылкой, если он нанес телесные повреждения, он должен нести ответственность. Какая разница, кто там виноват, а кто не виноват? Необходимо эти вещи решать до того, как будет совершено преступление. Если преступление совершено, должна быть ответственность", - сказал Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса.


Журналисты уточнили, часто ли во время расследования домашние тираны говорят, что до рукоприкладства их довели жены.

"Всякое бывает, да. Ну, а что он скажет? "Я вот это сделал, потому что мне это нравится"? Конечно, он говорит, что его кто-то довел. Либо жизнь такая тяжелая, либо жена довела. Но это же не оправдание по сути", - сказал замминистра.


Напомним: в Казахстане планируют ужесточить наказание за бытовое насилие, педофилию и убийство малолетних детей. Подробности криминализации ряда статей читайте здесь. Также в республике собираются ужесточить административную ответственность.


Источник: Tengrinews.kz
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