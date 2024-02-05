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Единый срок для представления деклараций объявили в Казахстане

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 18:34
Единый срок для представления деклараций объявили в Казахстане
Фото из открытых источников
Установлен единый срок для представления декларации физических лиц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.

"Декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 нужно представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства. Декларацию можно представить через веб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронного правительства", мобильные приложения "e-salyqАzamat", Halyk, Bank Centercredit.


Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке", - говорится в сообщении КГД.


Кто должен представить декларацию об активах и обязательствах в 2024 году?

С 1 января 2024 года декларацию должны представить руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

Требование также распространяется на бездействующих и приостановивших деятельность лиц.

Поскольку, согласно нормам Гражданского кодекса филиалы и представительства не являются юридическими лицами, у руководителей филиалов и представительств в 2024 году обязательство по представлению декларации не возникает.

Также в 2024 году декларацию об активах и обязательствах не представляют лица, занимающиеся частной практикой.

Как подготовиться к подаче декларации?

"Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода", - отмечают налоговики.


Поэтому перед заполнением декларации казахстанцам рекомендуют:

- подготовить соответствующие подтверждающие документы;

- нотариально удостоверить долги и требования, имеющиеся на 31 декабря 2023 года, до даты подачи первоначальной декларации;

- провести оценку имущества, стоимость единицы которой на 31 декабря 2023 года свыше 3,5 миллиона тенге, до момента подачи декларации.

Проверить наличие активов и обязательств в Казахстане можно на сайтах:

- по ценным бумагам portal.kacd.kz;
- по договорам о долевом участии в жилищном строительстве homeportal.kz, gov.kz/services/3910?lang=ru;
- по объектам интеллектуальной собственности, авторского права https://gosreestr.kazpatent.kz;
- по имуществу, переданному в доверительное управление https://egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu.

По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.


Источник: Tengrinews.kz
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