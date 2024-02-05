Единый срок для представления деклараций объявили в Казахстане

"Декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 нужно представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства. Декларацию можно представить через веб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронного правительства", мобильные приложения "e-salyqАzamat", Halyk, Bank Centercredit.

Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке", - говорится в сообщении КГД.

"Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода", - отмечают налоговики.