Экс-премьер Алихан Смаилов обратился к казахстанцам

Прежде всего хочу выразить огромную благодарность Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за оказанное доверие возглавить Правительство РК в очень непростое время.

Экс-премьер Казахстана Алихан Смаилов опубликовал пост на своей странице в Facebook после отставки Правительства, передает Tengrinews.kz."Сегодня Глава государства принял отставку Правительства Республики Казахстан.Эти два года носили переломный характер для общества. Глава государства инициировал важнейшие политические и экономические реформы, направленные на построение нового Справедливого Казахстана.Работа Правительства была направлена на реализацию этих реформ и обеспечение устойчивого социально-экономического развития нашей страны.Благодаря слаженным действиям Правительства и местных исполнительных органов удалось достичь определенных результатов. По итогам прошлого года рост экономики составил 5,1 процент, все основные отрасли продемонстрировали положительную динамику. Инфляция была снижена в два раза", - написал Алихан Смаилов.Он добавил, что второй год подряд приток прямых иностранных инвестиций являлся одним из самых высоких показателей за последнее десятилетие: их годовой объем был на уровне 26-28 миллиардов долларов."Активы Нацфонда увеличились за прошлый год на 4 миллиарда долларов и превысили 60 миллиардов долларов. Рейтинговые агентства подтвердили суверенный рейтинг и инвестиционную надежность национальной экономики.Хочу выразить искреннюю благодарность всем своим коллегам по Правительству, а также депутатскому корпусу за совместную и продуктивную работу.Спасибо всем казахстанцам, которые своим трудом вносят вклад в развитие нашей страны", - говорится в посте.