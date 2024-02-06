Казахстанцев хотят защитить от болезней с помощью нового налога

"Министерство нацэкономики данный вопрос изучает, проведено совещание с участием заинтересованных сторон, а также международных экспертов. Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков, а также национальная палата предпринимателей "Атамекен" сообщают, что введение налога на сахаросодержащие напитки поставит в неконкурентное положение отечественных производителей напитков. Более того, возникнут риски перетоков соответствующей продукции из соседних стран в приграничные регионы Казахстана", - заявили в МНЭ.

"В этой связи для проведения оценки возможных рисков и эффекта от мер по введению акциза на сахаросодержащие напитки необходима соответствующая информация Министерства здравоохранения", - отметили в МНЭ.

Министерство национальной экономики (МНЭ) рассматривает вопрос введения нового налога. Речь идет о налоге на сахаросодержащие продукты, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, введение налога на продукты с повышенным содержанием сахара инициировало Министерство здравоохранения. Таким образом ведомство хочет защитить здоровье казахстанцев, поскольку чрезмерное потребление сахаросодержащих напитков приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и ожирению.Минздрав, по данным МНЭ, не представил доказательств влияния линейки сахаросодержащих продуктов - кондитерских изделий, соусов, готовых сухих завтраков, молочных продуктов, колбас, напитков - на здоровье человека в сравнении с сахаросодержащими напитками.Для выработки концептуального решения по указанному вопросу, в том числе с учетом позиций заинтересованных сторон, необходимо его всестороннее изучение, добавили в министерстве.Напомним, в январе депутат Сената Бибигуль Жексенбай предложила ограничить в Казахстане распространение вредных продуктов, а также рассмотреть вопрос введения дополнительного налога на неполезную пищу и энергетические напитки с высоким содержанием сахара.Депутат считает, что в последнее время на казахстанском рынке появилась "нездоровая пища неизвестного происхождения". По словам Жексенбай, из разных стран к нам завозят продукты питания и товары, которые не имеют коэффициента полезности. Кроме того, большинство нездоровых продуктов производят на улицах и в подвалах.Аналогичное предложение в прошлом году уже озвучивал мажилисмен Магеррам Магеррамов. По мнению мажилисмена, снизив уровень потребления фастфуда, можно улучшить здоровье казахстанцев.Недавно министр национальной экономики Алибек Куантыров заявлял, что знаком с предложениями депутатов, и посоветовал не подходить эмоционально к вопросу введения нового налога: "Решение должно быть взвешенным".