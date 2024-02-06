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Чиновника акимата Шымкента задержали прямо во время заседания

Просмотров:328 Опубликовано: Сегодня, 07:31
Чиновника акимата Шымкента задержали прямо во время заседания
Кадр из видео
В сети появилось видео момента задержания руководителя управления жилья Шымкента, передает Liter.kz со ссылкой на OTYRAR.

Все происходило во время заседания в акимате, которое проводил глава города.

Среди работников акимата много честных, но есть и продажные. Я сколько раз предупреждал, - говорит аким.


После этого руководитель городской Антикоррупционной службы заявил, что к некоторым сотрудникам есть вопросы. На что Габит Сыздыкбеков призвал забрать обвиняемых в коррупции.

Коллеги, поймите меня правильно, у меня нет другого выхода. Я уже пять месяцев вас прошу, - сказал глава Шымкента.


После этого в зал вошли сотрудники Антикора и вывели одного из присутствующих. Им оказался руководитель управления жилья Шымкента.



Напомним, ранее сообщалось, что чиновника подозревают в хищении денег, выделенных на обеспечение сейсмобезопасности города. Предварительная сумма ущерба составила 120 миллионов тенге.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Я с Актау
 motor (Посетители) Сегодня, 09:05
Толку не будет пока семейка еще правит казахстаном. Надо всех судьей прокуроров и силовых структур, которые в свое время прикрывали все их дела вот их надо посадить в первую очеред. Иначе все это будет повторяться и повторяться.
 
 

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