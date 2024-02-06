Чиновника акимата Шымкента задержали прямо во время заседания

Среди работников акимата много честных, но есть и продажные. Я сколько раз предупреждал, - говорит аким.

Коллеги, поймите меня правильно, у меня нет другого выхода. Я уже пять месяцев вас прошу, - сказал глава Шымкента.

В сети появилось видео момента задержания руководителя управления жилья Шымкента, передает Liter.kz со ссылкой на OTYRAR.Все происходило во время заседания в акимате, которое проводил глава города.После этого руководитель городской Антикоррупционной службы заявил, что к некоторым сотрудникам есть вопросы. На что Габит Сыздыкбеков призвал забрать обвиняемых в коррупции.После этого в зал вошли сотрудники Антикора и вывели одного из присутствующих. Им оказался руководитель управления жилья Шымкента.Напомним, ранее сообщалось, что чиновника подозревают в хищении денег, выделенных на обеспечение сейсмобезопасности города. Предварительная сумма ущерба составила 120 миллионов тенге.