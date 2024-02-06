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Температурный рекорд 36-летней давности побит в Казахстане

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 08:33
Температурный рекорд 36-летней давности побит в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане побит температурный рекорд 36-летней давности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметили в Казгидромете, второй месяц зимы выдался теплым и осадочным. Теплые снежные дни часто сменялись ясными и морозными. Начало января выдалось экстремально теплым. Средняя аномалия температуры воздуха составила выше нормы на 1-13 градусов.

"На фоне высоких аномалий были зафиксированы температурные рекорды: 1 января в Мангистауской области на метеостанции (МС) Аккудук температура воздуха днем повысилась до +11,1 градуса, что стало рекордным показателем для этого дня, предыдущий рекорд этого дня был в 2003 году (+8,9 градуса). 8 января на станции в Актау днем температура воздуха была +11,1 градуса, перекрыв рекорд 1988 года (+4,7 градуса). 10 января на станции в Семее было зафиксировано +6,3 градуса, перекрылся рекорд 1988 года, на метеостанции Павлодар максимальная температура воздуха повысилась до +3,1 градуса, перекрыв рекорд 2018 года, на станции Балхаш днем воздух прогрелся до +7,1 градуса, перекрыв предыдущий рекорд 1988 года (+1,2 градуса)", - сообщили синоптики.


На юге Казахстана наблюдалась практически весенняя погода. В Алматы, к примеру, 11 января максимальная температура воздуха составила +11,3, перебив рекорд 2001 года (+10,9 градуса).

При этом вторая часть января не обошлась без морозных дней. Во второй декаде месяца с поступлением холодных воздушных масс из районов Западной Сибири и арктических морей температура воздуха в северной половине страны ночью понижалась до -25-40 градусов.

В течение месяца в северной половине страны часто наблюдались снегопады, временами сильные, а в южной половине прошли дожди. На востоке республики прошли осадки, превысившие месячную норму.

В Астане температурный фон был выше климатической нормы на 2,6 градуса. Самая высокая температура воздуха наблюдалась 10 января, +1,2 градуса. Самая низкая – 16 января, -28,4 градуса. Осадков за месяц выпало 45 миллиметров, при норме за месяц 18 миллиметров.

Напомним, что в декабре из-за аномально теплой погоды был побит рекорд 62-летней давности в Астане и Павлодаре.


Источник: Tengrinews.kz
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