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Кто возглавит администрацию президента и чего ждать от нового кабмина казахстанцам

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Кто возглавит администрацию президента и чего ждать от нового кабмина казахстанцам
Фото - primeminister.kz
На прошлой неделе стало известно, что 7 февраля состоится расширенное заседание правительства под председательством президента, где все и ожидали отставки нынешнего кабмина. Вот только все произошло на два дня раньше – накануне президент Токаев принял отставку правительства и назначил Романа Скляра врио премьер-министра.

Корреспондент медиапортала Caravan.kz собрал мнения общественных экспертов, попросив их дать оценку уходящему кабмину и поделиться прогнозами и ожиданиями касательного нового.

По мнению политолога Газиза Абишева, представляется логичным, если 7 февраля на расширенном заседании правительства президент Токаев будет давать поручения уже новому премьер-министру.

При этом эксперт считает, что новому премьеру придется работать по целому ряду направлений. Так, по словам эксперта, перед новоиспеченным главой кабмина встанет задача запустить новую экономическую политику, суть которой в поощрении частной производственной предпринимательской инициативы, реальной индустриализации, тотальной цифровизации и максимальном использовании логистического потенциала Казахстана. Второе – закрыть инфраструктурные прорехи: теплоэнергетика, коммунальное хозяйство, агропромышленный комплекс. Третье – провести реальную дебюрократизацию процессов с тем, чтобы решения не буксовали в пучине административного переключения стрелок друг на друга. Помимо этого новому премьеру нужно будет предложить реальные пути снижения социально-экономического напряжения в широких массах.

«И все это желательно без размашистого разбрасывания денег, получаемых из неприкосновенного запаса и будущих доходов. Для этого нужны серьезные компетенции, предполагающие интуитивное понимание индустриальных процессов. Опыт в реальной экономике. И политический характер, который позволит самостоятельно продавливать необходимые решения, не прячась за ворох бумаг», - поделился мнением Абишев.


Политолог и экономист Ануар Бахитханов воздержался от конкретных прогнозов относительно нового премьера и состава правительства, но при этом отметил факт, что новый кабинет министров наследует управление страной в крайне непростых условиях. Но эта проблема, по словам эксперта, стара, как мир – проблемы системны и накапливались годами, если не десятилетиями.

«Проводя параллели между этим составом правительства и предыдущими, можно выделить один большой и явный плюс – открытость, контактность и коммуникабельность, что стало его яркой особенностью. Нужно признать, министры заметно преуспели в готовности общаться с общественностью и СМИ.

Однако, к сожалению, список минусов гораздо больше. Ослабление контроля со стороны центральной власти над регионами привело к тому, что последние оказались, по сути, предоставлены сами себе. Некоторые главы министерств решали вопросы из кабинетов, а их поездки в регионы проводились больше для галочки. Следовательно, они были плохо осведомлены о том, что происходило на местах, полагаясь главным образом на информацию от местных исполнительных органов, порой недостаточно полную или даже искаженную. Не обладая полной картиной проблем, они оказались не в силах предложить эффективные решения. Вышло так, что в условиях ряда кризисов страна столкнулась с отсутствием четкого реагирования и конструктивных предложений для преодоления серьезных трудностей», - сказал эксперт.


По мнению Бахитханова, назначение Романа Скляра временно исполняющим обязанности премьера кажется логичным и обоснованным решением.

«Он знаком с процессами внутри кабмина, у него есть опыт хозяйственника и в целом обширный политический опыт, что делает его подходящим кандидатом для этой роли. Его предыдущий опыт на должности заместителя акима Павлодарской области, вице-министра транспорта и коммуникаций, вице-министра национальной экономики и министра индустрии представляет собой значительный багаж компетенций и навыков.

Относительно его возможного назначения на пост премьер-министра можно высказать предположение, что такой ход выглядит реалистично и ожидаемо, но я бы остерегся делать точные утверждения. Слишком уж много факторов и переменных, которые могут повлиять на окончательное решение.

Но определенно и уверенно можно сказать, что сегодня правительству нашей страны нужны хорошие экономисты, специалисты с опытом кризисного управления, прекрасным пониманием хозяйственных процессов и высокими управленческими навыками. Важно, чтобы члены правительства не прятались за стенами кабинетов, стопками бумаг и мониторами компьютеров. Нам нужны выездные министры, практическиориентированные лидеры, готовые выходить на передний план, взаимодействовать с народом и решать проблемы на местах.


Другим важным критерием при формировании нового кабмина должны стать серьезные компетенции и смелые идеи его членов. Мы нуждаемся как в профессионалах, обладающих внушительным политическим бэкграундом, так и в тех, кто сможет привносить свежие взгляды и инновационные позиции. Иными словами, нужно найти баланс между опытом и новаторством. Это позволит не только эффективно управлять текущими проблемами, но и создать стратегический вектор развития, отвечающий вызовам современности», - заявил Бахитханов.

По мнению журналиста Мухита Турсынали, отставка правительства была ожидаемой сразу после анонса расширенного заседания.

«Закономерно? Да. Имидж Токаева, как реформатора, меняющего и рокирующего фигуры на политической доске, дает о себе знать. Менять правительство – правильно, ибо движение – это жизнь, прогресс. Вот только людей нужно именно менять, а не рокировать. Заслуженно ли правительство отправлено в отставку? Разумеется. Вспомните Экибастуз, Риддер, АМТ. Складывалось ощущение, что правительство работало лишь на словах, но не на деле. Помнится, как один из депутатов, кажется это был Жанбыршин, спросил у министра энергетики, почему он ни разу не посетил ТЭЦ, которая вышла из строя. Для меня это оценка всего кабмина», - прокомментировал журналист.

Очевидно, по словам Турсынали, хуже всех себя проявило Минэнерго.

«Почему – говорить даже не нужно. Удовлетворительно отработали в Минфине – Смаилов в прощальном посте отметил рост экономики и инвестиций. Не тот результат, чтобы оценивать «на отлично», но и жаловаться не приходится. Лучше всех отработал МИД. Глава министерства Мурат Нуртлеу хорошо представлял Казахстан на мировой арене, когда говорил о необходимости создать палестинское государство и прекратить войну. Он говорил наравне с главами других государств, будучи просто министром – не такой весомой фигурой на их фоне. В целом министерство показывало работу даже не в самых глобальных вопросах: когда в Таиланде утонул наш гражданин, в африканской стране отобрали паспорта казахстанцев. Когда надо было вывозить казахстанцев из Газы, министерство также хорошо отработало.

Новый глава правительства должен больше критиковать министров. У Алихана Смаилова, на мой взгляд, в этом были пробелы. После гибели казахстанцев на шахте он обрушился на Миттала, но не на министерства, которые так или иначе связаны. Он не критиковал Зульфию Сулейменову и Юрия Ильина во время пожара в Абайской области, этим пришлось заниматься президенту. Нужен человек, который не будет бояться быть жестким со своими подчиненными.

Весьма реалистичными кандидатами на пост премьера мне представляются Ерлан Кошанов и Роман Скляр. Больше всех, по моим ощущениям, Токаев доверяет Мурату Нуртлеу. Но захочет ли он рокировать действительно компетентного министра, отлично справляющегося с работой в своей сфере? Мне кажется, нет.

Ерулан Жамаубаев – хороший кандидат, но также и хороший министр, его, скорее всего, оставят на занимаемой должности.

Возможно, президент примет решение в пользу Аиды Балаевой. Никаких явных преград этому я не вижу. На пост главы ведомства можно поставить другого руководителя, не нарушив при этом текущий порядок.

Также подойдет глава любого значимого региона, который уже знает, как управлять, считать экономику, назначать – процессы схожие, только в других масштабах. Также есть акимы Астаны и Алматы. Женис Касымбек, мне кажется, не имеет такого веса.

Назначение Багдата Мусина на пост премьера выглядит больше забавным, чем серьезным и реалистичным», - поделился мнением Турсынали.

По мнению аналитика и генерального директора DAMU Capital Management Мурата Кастаева, отставка правительства РК – давно назревший факт.

«Лично я ожидал его после осеннего послания президента Токаева, где он говорил о новой экономической политике и радикальной перестройке экономики. Было понятно, что текущее правительство просто не способно эти инициативы реализовать и за прошедшие полгода после послания ничего кардинально нового предложить не смогло», - отметил экономист.


При этом однозначно плохим правительство Смаилова наш спикер назвать не может.

«Нужно отдать должное сложным условиям, в которых оно работало; главное, что можно отметить, это социальное напряжение и высокий запрос общества на изменения после январских событий. Вторым крупным внешним шоком для страны стало вторжение России в Украину. При такой внешней и внутренней обстановке каких-то фундаментальных преобразований и перемен к лучшему от правительства нельзя было ожидать. Нужно было просто удержать обстановку внутри страны, снизить градус напряжения и предотвратить новые потрясения, одновременно держа в уме внешний периметр страны и удержать экономику от сваливания в рецессию или от удара вторичных санкций.


С этими задачами правительство справилось, однако здесь больше заслуг не столько премьера Смаилова, сколько президента Токаева. От Смаилова требовалось лишь не испортить и удержать в руках то, чего добивался президент Токаев на внутреннем и внешнем фронтах. Поэтому работу правительства Смаилова я оцениваю как удовлетворительную, ни хорошей, ни плохой ее назвать нельзя. Кабинет Смаилова и ничего существенного не добился, но при этом и не наломал дров. Главное – что экономика продолжила расти и финансовое положение страны не ухудшилось. Уходящий кабинет министров оказался таким же серым и безликим, как и многие предыдущие правительства. Если вспомнить его состав, то мало кто останется в памяти в качестве выделяющегося и инициативного министра, положительно лично я бы оценил только деятельность Багдата Мусина, с некоторой натяжкой – Серика Жумангарина и Тамары Дуйсеновой», - отметил эксперт.


Что касается нового правительства, то, признался Мурат Кастаев, его ожидания довольно скромные.

«Сомневаюсь, что кабинет будет формировать сильный премьер-министр, на мой взгляд, это тоже будет довольно техническая фигура, которая будет исполнять инициативы президента. С учетом отсутствия в нашей стране реальной выборности власти, сильной оппозиции в парламенте и эффективного контроля за деятельностью правительства значительных перемен к лучшему я не ожидаю. И дело не в конкретных персоналиях премьер-министра или отдельных министров. Вопрос в самой системе. До тех пор, пока исполнительная власть не зависит от сильного парламента, который реально представляет избирателей и составлен из различных политических сил всего спектра – чиновники будут исполнять волю вышестоящего руководства, а не народа. И подотчетны будут в первую очередь только президенту и его администрации, а не народу. И раз премьера и министров по факту назначают из администрации президента (с формальным одобрением парламента), то и стимулов к проявлению самостоятельной и инициативной работы у нового правительства не будет.

Однако, если я ошибаюсь и в правительство придут совершенно новые (внесистемные и не запятнанные работой при старом Казахстане) люди и кабинет будет составлен не из безликих и серых министров, а из самостоятельных чиновников, которые могут взять на себя ответственность за предложение и реализацию инициатив, будут открыты для общества и способны держать перед ним ответ, не будут бояться вопросов и убегать от журналистов – тогда появятся проблески надежды на перемены.

Ждать осталось буквально несколько дней, и уже спустя неделю можно будет сказать, оправдались ожидания или нет», - подытожил Мурат Кастаев.


Сегодня, в 11:30, Акорда официально сообщила, что президенту Токаеву от имени партии Amanat была предложена кандидатура Олжаса Бектенова на должность премьер-министра.

В соответствии с действующим законодательством президент обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в Мажилисе.

Что известно об Олжасе Бектенове? Он родился в 1980 году в Алматы, возглавлял Антикор в 2022-2023 годах, а с апреля 2023 года является руководителем Администрации президента.

Вот что по поводу его кандидатуры высказал политолог Данияр Ашимбаев:

«Во-первых, такое ощущение, что президент изучил все обсуждаемые кандидатуры и выбрал вариант, которого там не было. Во-вторых, фигура сильная, я бы даже сказал - жёсткая, но к нему только стали привыкать как к главе АП, поэтому и не ждали такого маневра. В-третьих, теперь могут сократить вице-премьеров и переименовать их в помощников премьера. В-четвертых, интрига будет вокруг поста главы АП», - отметил эксперт.


Источник: caravan.kz
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