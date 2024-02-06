Не только детям: новый тип выплат из Нацфонда предложили в Казахстане

"Эта проблема есть. Какое-то время назад были обоснованные расчеты, что эта проблема возникает. Тут несколько решений. Во-первых, вопрос серой экономики и вовлечения тех, кто работает "втемную", в этот процесс. Думаю, то, что значительная часть населения переходит на безналичные платежи, позволит осуществить это.



Насчет дополнительного налогообложения не знаю. Может быть, нужна какая-то увязка, допустим, отчислений в Национальный фонд и перетока в пенсионную систему. Например, одна из этих инициатив Президента об открытии счетов для детей до 18 лет из Нацфонда - она вот, в принципе, в этом направлении, то есть это могла быть подпорка для тех, кто в будущем выйдет на пенсию", - отметил бывший председатель Нацбанка Анвар Сайденов.

"Если у тех, кто в будущем выйдет на пенсию, не хватит средств на существование, то это все равно ляжет на государство", - добавил Сайденов.

Бывший председатель Нацбанка Анвар Сайденов предложил вариант по компенсации участия государства в пенсионной системе, передает корреспондент Tengrinews.kz.В ходе интервью YouTube-каналу ЕНПФ бывшего руководителя Нацбанка Анвара Сайденова спросили по поводу гармоничного распределения компонентов пенсионной системы. По его словам, в данный момент она достаточно стабильна, однако не исключено, что требуется регулировка соотношения ее компонентов между собой. Также, по словам Сайденова, еще не пришло время для ухода участия государства из Единого пенсионного фонда.Ведущая также отметила, что у многих есть опасения касательно солидарного компонента пенсии, который заканчивается для тех, кто не накопил достаточный трудовой стаж до 98-го года. По ее словам, обязательных пенсионных отчислений может оказаться недостаточно, добровольные вносят далеко не все, а государственный компонент уходит. Ведущая отметила, что, возможно, следует решить недостаток участия государства через специальный налог.По словам Сайденова, конкретные суммы или проценты от доходов Нацфонда, которые могут направляться в пенсионную систему, требуют расчетов.