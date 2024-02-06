Казахстан будет годами повышать цены на газ, бензин и дизтопливо

«Сделаны шаги по снижению дисбалансов: определены цены на газ, предусматривающие повышение в 2023–2028 годы, увеличены цены на нефтепродукты. При этом для обеспечения предсказуемости изменения тарифов будет сформирован план по дальнейшей эволюции цен на нефтепродукты на несколько лет вперед аналогично плану по товарному газу и с учетом формирования с 2025 года общих рынков энергоресурсов ЕАЭС (Евразийский экономический союз. – «Курсив»)», – говорится в выложенном для публичного обсуждения документе.

Например, бензин и дизельное топливо в республике дешевле «на 20–100%» по сравнению с соседними рынками, сообщает разработчик. При сохранении текущей траектории потребления уже к 2025 году спрос на нефтепродукты составит 19 млн тонн переработанной нефти (IHS Markit) и превысит совокупную мощность имеющихся в стране нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому власти решили повысить цены на топливо и контролировать спрос на него.

Предельные розничные цены на Аи-92/93 повысились в апреле 2023 года до 205 тенге за литр (со 182–187 тенге за литр в зависимости от региона), дизтопливо – до 295 тенге (с 230–260 тенге в зависимости от региона). Осенью прошлого года нефтедобывающие организации предлагали повысить розничные цены на бензин марки Аи-92 и дизтопливо с 2024 года до 230 тенге и 345 тенге за литр соответственно, а стоимость сырой нефти при поставках на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) – до 135–145 тыс. тенге за тонну с 95–105 тыс. тенге.

«Основные задачи – увеличение пропускной способности Транскаспийского маршрута и направления Казахстан – Китай, а также модернизация и строительство новых элементов газотранспортной сети, среди прочего включая вторую нитку газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и подземное хранилище газа. Концентрация экспортных поставок нефти будет снижена до доли менее 80% через один маршрут», – говорится в документе.

Казахстан будет повышать в ближайшие годы цены на газ и нефтепродукты, обещает оказывать адресную помощь нуждающимся, отмечается в проекте указа президента Касым-Жомарта Токаева, которым будет утвержден национальный план развития республики до 2029 года.Одновременно с повышением цен на газ до уровня безубыточности при поставках топлива на внутренний рынок, а также стоимости бензина и дизтоплива власти обещают запустить механизм адресного субсидирования таких расходов населения. При этом планируется провести информационную кампанию «для снижения социальных рисков».По мнению разработчика (агентство по стратегическому планированию и реформам), более рыночное ценообразование на нефтепродукты и газ также создаст условия для сбалансированного развития данных отраслей, одновременно исключая накопление дисбалансов в ценах на рынках и способствуя более предсказуемой инфляции в целом.На эти меры властям придется пойти, чтобы обеспечить растущий спрос на топливо, в том числе со стороны новых инвестиционных проектов (включая проекты в нефтегазохимии). Потребление топлива растет в стране ускоренными темпами, в то время как ресурсная база имеет определенные ограничения, что приводит к дефициту сырья.Фактическое потребление товарного газа на внутреннем рынке имеет тенденцию превышать плановые объемы, отмечается в документе. При этом среднее подушевое потребление дизельного топлива (около 30% спроса на нефтепродукты) значительно превышает показатели соседних стран, учитывая, что цены на топливо в Казахстане являются одними из самых низких в регионе и мире.Другим изменением будет снижение доли Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в общем объеме экспорта казахстанской нефти. По данным разработчиков, в 2022 году на долю КТК пришлось 94% экспорта нефти, в 2023 году – 90%. В 2024 году этот показатель сократится до 87%, в 2025 году – до 83%, в 2026 году – до 80%. К 2029 году эту долю планируется снизить до менее чем 80%.Снижать долю КТК планируется за счет развития дополнительных экспортных коридоров. Ключевым дополнительным экспортным маршрутом является Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). В случае прекращения транспортировки нефти по системе КТК могут быть задействованы свободные мощности нефтепроводов Атырау – Самара и Казахстан – Китай.В среднесрочной перспективе планируется увеличить транскаспийские перевозки нефти в пределах существующих мощностей порта Актау (до 7 млн тонн в год). Также при условии обеспечения ресурсной базой и финансирования со стороны международных нефтяных компаний будет реализовано строительство нефтепровода Ескене – Курык, морских терминалов на казахстанском и азербайджанском побережьях Каспийского моря, а также специального крупнотоннажного танкерного флота для дальнейшего увеличения транскаспийских перевозок до 20 млн тонн в год и более.С 2024 года экспорт казахстанской нефти по нефтепроводу Атасу – Алашанькоу будет увеличен до 2 млн тонн в год. При дальнейшем росте поставок необходимо будет рассмотреть расширение пропускной способности нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь.Компания «Тенгизшевройл» имеет собственный парк железнодорожных цистерн, что позволяет осуществить дополнительно железнодорожные поставки на экспорт в объеме до 2,5 млн тонн нефти в год.Уровень газификации планируется увеличить до 63% к 2029 году. В 2022 году этот показатель составлял 59%, в 2023 году – 60%.