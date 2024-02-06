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Олжас Бектенов официально назначен премьер-министром

Просмотров:55 Опубликовано: Сегодня, 14:18
Олжас Бектенов официально назначен премьер-министром
Кадр из видео Tengrinews.kz
Олжас Бектенов официально назначен премьер-министром Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.

"Указом Главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен премьер-министром Казахстана, он освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщила пресс-служба Акорды.


Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. Окончил в 2001 году Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции Алматы. А уже в 2005-2006 годах был экспертом, главным экспертом Юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

С 2006 по 2017 год занимал различные должности в Администрации президента (АП) РК, Комитете регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК, центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), аппарате акима Астаны, Департаменте Нацбюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Астане.

Также занимал должности замакима Акмолинской области (2017-2018 годы), зампредседателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019 годы), первого зампредседателя Агентства РК по противодействию коррупции (2019-2022 годы).

С февраля 2022 года стал председателем Агентства РК по противодействию коррупции. Эту должность он занимал до апреля 2023 года.

А с апреля 2023 года назначен руководителем Администрации президента РК.

Напомним, утром 6 февраля фракция Amanat предложила на пост премьер-министра Казахстана кандидатуру Олжаса Бектенова. Ранее он занимал должность руководителя Администрации Президента.

Накануне правительство Казахстана ушло в отставку. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Роман Скляр, занимавший пост вице-премьера. Мы спросили у депутатов, что они думают об отставке правительства.


Источник: Tengrinews.kz
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