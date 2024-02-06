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Приходится брать взятки для бензина и запчастей - полицейские Шымкента

Просмотров:406 Опубликовано: Сегодня, 14:44
Приходится брать взятки для бензина и запчастей - полицейские Шымкента
Фото: Радмир Фахрутдинов/Liter.kz
Шымкентские правоохранители отправили в один из пабликов анонимную жалобу на департамент полиции мегаполиса. Они утверждают, что им не дают положенный объем бензина, а запчасти на служебные авто приходится покупать самим. В ДП ответили на обвинения, передает Liter.kz.

В частности, в жалобе говорится о неправомерных действиях сотрудников по обеспечению топливом департамента полиции Шымкента. Сообщается, что из положенных 360 литров топлива в месяц им предоставляют только 260, а 100 литров якобы исчезают бесследно.


Сотрудники вынуждены покупать запчасти на свои средства. Кроме того, сотрудникам ДПС приходится брать взятки для бензина и запчастей. Прошу Антикоррупционную службу принять меры, – говорится в анонимном письме.

В ДП Шымкента пояснили, что выдача топлива в ведомстве осуществляется строго в установленном порядке и в соответствии с нормами положенности.

Фактов недостаточного обеспечения топливом и запасными частями служебного автотранспорта не выявлено, обращений от сотрудников не поступало, – ответили в департаменте полиции.


По опубликованному сообщению в ведомстве пообещали провести проверку.


Источник: liter.kz
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