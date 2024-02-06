Ураганный ветер обрушится на Казахстан

"В Актюбинской области днем на севере, в Костанайской области днем на юге, востоке, в Акмолинской области днем на западе, севере, востоке, в Северо-Казахстанской области днем на юге, западе, в Жамбылской области в горных районах, в Туркестанской области утром и днем на горных перевалах временами ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более", - говорится в сообщении.

"В ближайшие дни усиление ветра до 30 метров в секунду по всему Казахстану", - добавили синоптики.

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 7 февраля, передает Tengrinews.kz.Согласно прогнозу, обширный циклон из районов Скандинавии будет охватывать большую часть территории Казахстана, с которым ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере-западе, севере страны сильный снег, на юге, юго-востоке страны сильные осадки. По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке очень сильного ветра с метелью.В Астане 7 февраля ожидается переменная облачность, утром и днем осадки (ледяной дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду, днем временами 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 1 мороза - 1 тепла.В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 6-8 тепла.В Шымкенте переменная облачность, утром и днем осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный 15-20, утром и днем порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 3-5 тепла с дальнейшим понижением.