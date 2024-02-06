Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 06 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.16 KZT
  • €1 = 487.24 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Ураганный ветер обрушится на Казахстан

Просмотров:391 Опубликовано: Сегодня, 15:47
Ураганный ветер обрушится на Казахстан
Фото из открытых источников
Синоптики "Казгидромета" представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 7 февраля, передает Tengrinews.kz.

Согласно прогнозу, обширный циклон из районов Скандинавии будет охватывать большую часть территории Казахстана, с которым ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере-западе, севере страны сильный снег, на юге, юго-востоке страны сильные осадки. По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке очень сильного ветра с метелью.

"В Актюбинской области днем на севере, в Костанайской области днем на юге, востоке, в Акмолинской области днем на западе, севере, востоке, в Северо-Казахстанской области днем на юге, западе, в Жамбылской области в горных районах, в Туркестанской области утром и днем на горных перевалах временами ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более", - говорится в сообщении.


В Астане 7 февраля ожидается переменная облачность, утром и днем осадки (ледяной дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду, днем временами 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 1 мороза - 1 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 6-8 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный 15-20, утром и днем порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 3-5 тепла с дальнейшим понижением.

"В ближайшие дни усиление ветра до 30 метров в секунду по всему Казахстану", - добавили синоптики.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика