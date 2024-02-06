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Правительство под управлением Бектенова будет на страже финансовых потоков

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Правительство под управлением Бектенова будет на страже финансовых потоков
фото: lsm.kz
Перед Олжасом Бектеновым на посту премьер-министра будет стоять задача по контролю за финансовыми потоками и исполнением бюджетных программ. Об этом заявил LS политолог Данияр Ашимбаев.

Олжас Бектенов – достаточно жесткий человек с опытом работы в антикоррупционной службе, отметил эксперт.


"Понятно, что для него основными критериями работы станут уже жесткий контроль за исполнением поручений президента и законодательства. Если подробнее, то, на мой взгляд, первый критерий – это организация работы правительства. Второе – повышение эффективности деятельности кабмина, ведь это главная проблема, с которой аппараты сталкиваются. В-третьих – контроль за финансами, что является самой больной темой в работе аппарата. Речь идет о бюджете и госпрограммах, финансовых потоках, распределении всевозможных субсидий и так далее. То есть о наведении контроля в правительственных и государственных финансах", – отметил Ашимбаев.


Четвертое, по его словам, – это борьба с коррупцией, а также возврат активов и демонополизация экономики.

"Вот это основные вопросы, которые, я думаю, встанут перед правительством, если его возглавит Бектенов. То есть из этого достаточно аморфного и разросшегося аппарата, которым сейчас является правительство, предстоит выстроить эффективную структуру, на принципах жесткого единоначалия. Я помню, когда он пришел работать в администрацию президента, сразу были сокращены должности заместителей руководителя, и фактически вся АП превратилась в единый центр, подчиненный одному руководителю. Думаю, что аналогичную работу Бектенов должен будет провести в правительстве, то есть упразднить лишние звенья, провести анализ эффективности и наладить контроль", – пояснил он.


Что касается состава правительства, то, по мнению Ашимбаева, большинство министров сохранят свои должности.

"Скорее всего, произойдет сокращение количества вице-премьеров. Как вариант, могут покинуть свои посты и.о. министра экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев и и.о. министра здравоохранения Ажар Гиният. Остальные при хорошей организации работы могут показать неплохие результаты, на мой взгляд", – прогнозирует политолог.


Эксперт также ответил на вопрос о дальнейшей судьбе бывшего премьер-министра Алихана Смаилова.

"Он человек, лояльный президенту, и достаточно опытный. Я думаю, что какие-то варианты в новой структуре правительства он может получить. В целом, считаю, Смаилов останется в политическом поле", – резюмировал Ашимбаев.


Кандидатуру Бектенова сегодня предложила партия Amanat на должность премьер-министра.

Бектенов возглавляет администрацию президента с апреля 2023 года. До этого несколько лет проработал в Агентстве по противодействию коррупции, при этом возглавлял данный госорган с 2022 по 2023 год.

В июле 2022 года, будучи главой Антикоррупционной службы, Бектенов сообщил, что за серыми схемами стояли влиятельные лица, которые прятали деньги за рубежом.


Источник: lsm.kz
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