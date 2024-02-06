Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана

"Указом главы государства Такиев Мади Токешович назначен министром финансов Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Мади Такиев был назначен министром финансов Казахстана вместо Ерулана Жамаубаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.С марта 2023 года Мади Такиев являлся депутатом мажилиса парламента РК VII созыва, председателем Комитета по финансам и бюджету мажилиса парламента РК, членом фракции партии Amanat в мажилисе.Об этом говорится на официальном сайте палаты.Также сообщается, что Такиев родился 1 апреля 1978 года в селе Баканас Балхашского района Алматинской области.В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". В 2005 году окончил Гуманитарный университет им Д. Кунаева по специальности "Юриспруденция".В 2011 году получил диплом Магистра делового администрирования Университета Международного Бизнеса.Трудовую деятельность начал в 1998 году главным бухгалтером Института государства и права Министерства науки – Академии наук РК.В 2000-2008 годах был инспектором, ведущим, главным налоговым инспектором, начальником отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по городу Алматы.В 2008-2009 годах – начальник Управления администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области.В 2009-2012 годах – заместитель начальника Налогового департамента по г. Алматы.В 2012-2013 годах – начальник управления Налогового комитета МФ РК.В 2013-2014 годах – директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.В 2014 году был главным консультантом Социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра РК.В 2014-2017 годах – руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области.В 2017-2019 годах – директор Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.В 2019-2020 годах – вице-министр национальной экономики РК.В 2020-2023 годах – заведующий отделом Социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. Пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.В новом кабмине свои посты сохранили глава МВД Ержан Саденов, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, глава Минюста Азамат Ескараев, министр энергетики Алматсадам Саткалиев.Галымжан Койшыбаев, Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова остались на постах заместителей премьер-министра, Роман Скляр – первого зампремьера.Между тем Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова с сегодняшнего дня возглавляет Айбек Дадебаев.