Акмарал Альназарова возглавила Министерство здравоохранения

"Назначить Альназарову Акмарал Шарипбаевну министром здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.

Работала на разных должностях в системе здравоохранения. Является доктором медицинских наук, врачом-организатором-гигиенистом высшей категории, врачом-педиатром высшей категории. Отличник здравоохранения Казахстана. Наряду с медицинским получила и экономическое образование.

В Казахстане новый министр здравоохранения. Ведомство возглавила Акмарал Альназарова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.Ранее Акмарал Альназарова занимала пост сенатора от Кызылординской области, уроженкой которой она является.