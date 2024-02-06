В школьника выстрелили из ружья в ЗКО

В департаменте полиции ЗКО рассказали, что инцидент произошел в Акжайыкском районе. В школьника по неосторожности выстрелил 30-летний мужчина. Подростка госпитализировали. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью".



В районном отделе образования сообщили, что 3 февраля 17-летний ученик 11-го класса поехал на охоту вместе со своим старшим братом. Там он получил травмы.

"Как все произошло, мы не знаем, но после выстрела дробь попала в глаз, лицо, шею. Школьник жив. Родители претензий не имеют", - пояснили в отделе образования.

В Западно-Казахстанской области в школьника выстрелили из ружья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".Аким района пояснил, что на охоте был один несовершеннолетний, остальные все взрослые. Разрешения на пользование ружьем у охотников были.В управлении здравоохранения ЗКО пообещали прокомментировать состояние школьника позже.Напомним, ранее в Алматы в девушку стреляли у подъезда ее дома. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как на месте инцидента работают полицейские, там же находится карета скорой помощи.