Как казахстанцам работать на автомобилях с иностранным учётом?

Наш штат водителей остался буквально без работы. Наши водители работали в транспортной компании, зарегистрированной в РФ, теперь гражданам РК запрещено управлять авто с иностранной регистрацией. Не могли бы вы помочь разобраться в этом вопросе? Ведь мы — добросовестные налогоплательщики, и это наш единственный источник заработка.

Наша компания, зарегистрированная в Республике Казахстан, заключила договор аренды автомобилей для работы в РК с российской компанией, где российская компания является арендодателем. На данный момент мы не можем эксплуатировать автомобили в РК в связи с новыми постановлениями правительства РК о запрете управлять транспортом с иностранной регистрацией для граждан РК и иностранцам, которые получили ВНЖ. Что делать?

То есть, отвечая на вопросы выше, российским компаниям, как и белорусским, кыргызским, армянским, необходимо поставить свои машины на казахстанский учёт. При этом не следует забывать, что в нашей стране запрещена первичная регистрация автомобилей экокласса ниже, чем Евро-4, а также не имеющих ABS, фронтальных подушек безопасности, системы крепления ISOFIX и дневных ходовых огней.

Правила и требования въезда (ввоза) и эксплуатации на территории РК иностранных транспортных средств, запрещающие ездить на таких машинах гражданам нашей страны, заработали в декабре 2023 года. С тех пор редакция Kolesa.kz получила несколько обращений с просьбой разъяснить, как быть нанятым в Казахстане водителям.Вот парочка из них:В Управлении регистрации КАП МВД РК редакции Kolesa.kz пояснили, что запрет не предусматривает исключений. Для того чтобы продолжить сотрудничество в Казахстане и нанимать на должность водителей-граждан, в том числе иностранцев, имеющих ВНЖ в РК, иностранные компании могут поставить свои машины в нашей стране на жёлтые номера. Правда, для этого необходимо иметь зарегистрированный в Минюсте РК филиал, юрлицо для постановки на учёт — заплатить утильсбор и первичку. Растаможка и оплата НДС для автомобилей, ввозимых из государств ЕАЭС, не требуются. Машины из других государств оформляются по временному ввозу с внесением гарантийных сборов и платежей.После регистрации на таких авто разрешено будет ездить и работать казахстанцам. Других вариантов на сегодня не предусмотрено.