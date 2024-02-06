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Страшное ДТП со школьником рассылают казахстанцы: полиция обратилась к родителям

Просмотров:321 Опубликовано: Сегодня, 20:16
Страшное ДТП со школьником рассылают казахстанцы: полиция обратилась к родителям
Кадр из видео
В социальных сетях появилось видео смертельного наезда на 12-летнего школьника, передает корреспондент Tengrinews.kz. Трагедия произошла в Караганде, в департаменте полиции региона обратились к водителям и пешеходам.

На распространяемых в сети кадрах запечатлен момент смертельного наезда на ребенка. По кадрам видно, что школьник, соблюдая правила движения, начал переходить дорогу по зебре. На середине дороги его сбивает машина. Судя по кадрам, водитель не смог сразу остановиться после наезда, автомобиль на несколько метров протащил мальчика.


В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области сообщили, что школьник был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. Врачи провели все реанимационные мероприятия, но они оказались безуспешны.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области после трагического происшествия обратились к водителям и пешеходам.

"Это очень большое горе для родных ребенка. Мы выражаем свои искренние соболезнования. В очередной раз призываем участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения. Пешеходам рекомендуем начинать движение, только строго убедившись, что их пропускают", - обратились в ведомстве.


Напомним, 6 февраля в Караганде на улице Аманжолова 51-летний водитель Toyota сбил насмерть на пешеходном переходе 12-летнего школьника. По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. Водитель водворен в изолятор временного содержания.


Источник: Tengrinews.kz
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