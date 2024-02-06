Утвержден состав правительства Бектенова

Астана. 6 февраля. КазТАГ – Утвержден состав нового правительства Казахстана под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова, передает корреспондент агентства.



По итогам назначений, которые во вторник провел президент Касым-Жомарт Токаев, обновленный кабмин Казахстана утвержден в следующем составе:



премьер-министр – Олжас Бектенов;



первый вице-премьер – Роман Скляр;



вице-премьер – Серик Жумангарин;



вице-премьер – Тамара Дуйсенова;



вице-премьер – руководитель аппарата правительства – Галымжан Койшибаев;



вице-премьер – министр иностранных дел – Мурат Нуртлеу;



вице-премьер – министр национальной экономики – Нурлан Байбазаров;



министр водных ресурсов и ирригации – Нуржан Нуржигитов;



министр внутренних дел – Ержан Саденов;



министр здравоохранения – Акмарал Альназарова;



министр культуры и информации – Аида Балаева;



министр науки и высшего образования – Саясат Нурбек;



министр обороны – Руслан Жаксылыков;



министр по чрезвычайным ситуациям – Чингис Аринов;



министр промышленности и строительства – Канат Шарлапаев;



министр просвещения – Гани Бейсембаев;



министр сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров;



министр торговли и интеграции – Арман Шаккалиев;



министр транспорта – Марат Карабаев;



министр труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова;



министр туризма и спорта – Ермек Маржикпаев;



министр финансов – Мади Такиев;



министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин;



министр экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев;



министр энергетики – Алмасадам Саткалиев;



министр юстиции – Азамат Ескараев.



Помимо Бектенова, новыми лицами в кабмине являются Байбазаров, Альназарова, Аринов и Такиев. Все остальные были переназначены на ранее занятые должности.



Отметим, что вместо ушедшего в кабмин Бектенова на должность руководителя администрации президента ранее был назначен экс-управляющий делами президента Айбек Дадебаев.