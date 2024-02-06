Утвержден состав правительства Бектенова

Астана. 6 февраля. КазТАГ – Утвержден состав нового правительства Казахстана под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова, передает корреспондент агентства.
По итогам назначений, которые во вторник провел президент Касым-Жомарт Токаев, обновленный кабмин Казахстана утвержден в следующем составе:
премьер-министр – Олжас Бектенов;
первый вице-премьер – Роман Скляр;
вице-премьер – Серик Жумангарин;
вице-премьер – Тамара Дуйсенова;
вице-премьер – руководитель аппарата правительства – Галымжан Койшибаев;
вице-премьер – министр иностранных дел – Мурат Нуртлеу;
вице-премьер – министр национальной экономики – Нурлан Байбазаров;
министр водных ресурсов и ирригации – Нуржан Нуржигитов;
министр внутренних дел – Ержан Саденов;
министр здравоохранения – Акмарал Альназарова;
министр культуры и информации – Аида Балаева;
министр науки и высшего образования – Саясат Нурбек;
министр обороны – Руслан Жаксылыков;
министр по чрезвычайным ситуациям – Чингис Аринов;
министр промышленности и строительства – Канат Шарлапаев;
министр просвещения – Гани Бейсембаев;
министр сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров;
министр торговли и интеграции – Арман Шаккалиев;
министр транспорта – Марат Карабаев;
министр труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова;
министр туризма и спорта – Ермек Маржикпаев;
министр финансов – Мади Такиев;
министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин;
министр экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев;
министр энергетики – Алмасадам Саткалиев;
министр юстиции – Азамат Ескараев.
Помимо Бектенова, новыми лицами в кабмине являются Байбазаров, Альназарова, Аринов и Такиев. Все остальные были переназначены на ранее занятые должности.
Отметим, что вместо ушедшего в кабмин Бектенова на должность руководителя администрации президента ранее был назначен экс-управляющий делами президента Айбек Дадебаев.
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