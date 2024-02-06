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Утвержден состав правительства Бектенова

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 20:36
Утвержден состав правительства Бектенова
фото: Пресс-служба Акорды
Астана. 6 февраля. КазТАГ – Утвержден состав нового правительства Казахстана под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова, передает корреспондент агентства.

По итогам назначений, которые во вторник провел президент Касым-Жомарт Токаев, обновленный кабмин Казахстана утвержден в следующем составе:

премьер-министр – Олжас Бектенов;

первый вице-премьер – Роман Скляр;

вице-премьер – Серик Жумангарин;

вице-премьер – Тамара Дуйсенова;

вице-премьер – руководитель аппарата правительства – Галымжан Койшибаев;

вице-премьер – министр иностранных дел – Мурат Нуртлеу;

вице-премьер – министр национальной экономики – Нурлан Байбазаров;

министр водных ресурсов и ирригации – Нуржан Нуржигитов;

министр внутренних дел – Ержан Саденов;

министр здравоохранения – Акмарал Альназарова;

министр культуры и информации – Аида Балаева;

министр науки и высшего образования – Саясат Нурбек;

министр обороны – Руслан Жаксылыков;

министр по чрезвычайным ситуациям – Чингис Аринов;

министр промышленности и строительства – Канат Шарлапаев;

министр просвещения – Гани Бейсембаев;

министр сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров;

министр торговли и интеграции – Арман Шаккалиев;

министр транспорта – Марат Карабаев;

министр труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова;

министр туризма и спорта – Ермек Маржикпаев;

министр финансов – Мади Такиев;

министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин;

министр экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев;

министр энергетики – Алмасадам Саткалиев;

министр юстиции – Азамат Ескараев.

Помимо Бектенова, новыми лицами в кабмине являются Байбазаров, Альназарова, Аринов и Такиев. Все остальные были переназначены на ранее занятые должности.

Отметим, что вместо ушедшего в кабмин Бектенова на должность руководителя администрации президента ранее был назначен экс-управляющий делами президента Айбек Дадебаев.


Источник: kaztag.kz
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