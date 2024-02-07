Цифровой тенге: Токаев предложил "окрашивать" деньги, выделяемые из бюджета

"Одним из факторов, сдерживающих развитие строительного сектора, да и экономики в целом, все еще остается коррупция. Я неоднократно говорил о необходимости бескомпромиссной борьбы с коррупцией, и в этом деле произошли положительные сдвиги. Однако успокаиваться рано, нужно продолжать работать, в частности, внедрять цифровые технологии", - сказал Токаев.



"Посредством таких решений надо обеспечить полную прозрачность и контроль за целевым использованием средств. Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого "окрашивания" денег с помощью цифрового тенге", - сказал он.



"Поручаю Агентству по противодействию коррупции совместно с правительством и Национальным банком масштабировать такие проекты, в том числе в строительной сфере", - добавил Президент.

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил "окрашивать" бюджетные деньги, чтобы избежать коррупционных рисков, передает корреспондент Tengrinews.kz.Президент проинформировал, что в строительной отрасли функционирует несколько информационных систем.Глава государства добавил, что сегодня реализуются пилотные проекты по использованию цифровой валюты, которые уже показывают свою эффективность.Цифровой тенге – это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которых осуществляет Национальный банк. Как отмечают эксперты, блокчейн-технология позволит Нацбанку маркировать средства в цифровых тенге, чтобы контролировать те или иные расходования.