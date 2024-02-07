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Цифровой тенге: Токаев предложил "окрашивать" деньги, выделяемые из бюджета

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 10:37
Цифровой тенге: Токаев предложил "окрашивать" деньги, выделяемые из бюджета
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев предложил "окрашивать" бюджетные деньги, чтобы избежать коррупционных рисков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Одним из факторов, сдерживающих развитие строительного сектора, да и экономики в целом, все еще остается коррупция. Я неоднократно говорил о необходимости бескомпромиссной борьбы с коррупцией, и в этом деле произошли положительные сдвиги. Однако успокаиваться рано, нужно продолжать работать, в частности, внедрять цифровые технологии", - сказал Токаев.

Президент проинформировал, что в строительной отрасли функционирует несколько информационных систем.

"Посредством таких решений надо обеспечить полную прозрачность и контроль за целевым использованием средств. Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого "окрашивания" денег с помощью цифрового тенге", - сказал он.

Глава государства добавил, что сегодня реализуются пилотные проекты по использованию цифровой валюты, которые уже показывают свою эффективность.

"Поручаю Агентству по противодействию коррупции совместно с правительством и Национальным банком масштабировать такие проекты, в том числе в строительной сфере", - добавил Президент.


Цифровой тенге – это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которых осуществляет Национальный банк. Как отмечают эксперты, блокчейн-технология позволит Нацбанку маркировать средства в цифровых тенге, чтобы контролировать те или иные расходования.


Источник: Тengrinews.kz
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