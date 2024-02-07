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Президент заявил о перекосах на рынке сотовой связи в Казахстане

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 10:57
Президент заявил о перекосах на рынке сотовой связи в Казахстане
Фото пресс-службы Акорды
Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства высказался о бесконтрольных монополиях. По словам Главы государства, они должны быть изжиты на корню, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Президент заявил о необходимости принять системные меры для комплексной либерализации экономики. Токаев назвал это крайне важной реформой, которая позволит поэтапно отойти от масштабного государственного вмешательства в экономические процессы.

"К примеру, чрезмерное ценовое регулирование на топливно-энергетическом рынке привело к увеличению дефицита и снижению производства ряда нефтепродуктов. Правительство извлекло уроки, ситуация постепенно выправляется.

Немало перекосов и на рынке сотовой связи. Нужно продолжать работать над повышением качества услуг, последовательно снижать государственное участие, устранять избыточное регулирование и ограничения. Это касается всех секторов экономики. Бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам, недобросовестные методы конкуренции должны быть изжиты на корню", - поручил Глава государства.

Ключевым направлением в рамках либерализации экономики, по словам Токаева, станет проведение эффективной приватизации.

"Сколько было приватизационных планов, но каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли. Потому что все эти планы формировались по списочному принципу, без анализа необходимости отчуждения, без определения четких условий приватизации.

В свободном доступе отсутствует детальная информация по выставленным на приватизацию предприятиям. Не в полной мере регламентирован и выбор способа приватизации, что создает коррупционные риски. Поручаю правительству пересмотреть реестр государственного имущества и уточнить методологические аспекты процесса приватизации. Бесконтрольные монополии должны быть изжиты на корню", - заключил Президент.


Напомним, сегодня под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит традиционное расширенное заседание правительства.


Источник: Тengrinews.kz
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