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Токаев дал поручение по тарифам на комуслуги

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:00
Токаев дал поручение по тарифам на комуслуги
Фото:depositphotos.com
Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал правительству ряд поручений по тарифам на коммунальные услуги, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметил Глава государства на расширенном заседании правительства, в первую очередь тарифы в Казахстане должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры.

"Субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Президент подчеркнул необходимость внедрения системы учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн.

"Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей. Этот процесс надо максимально упростить и автоматизировать. Правительству следует разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны", - отметил Глава государства.


Напомним, сегодня под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит традиционное расширенное заседание правительства.


Источник: Тengrinews.kz
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