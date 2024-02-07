Токаев дал поручение по тарифам на комуслуги

"Субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей. Этот процесс надо максимально упростить и автоматизировать. Правительству следует разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны", - отметил Глава государства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал правительству ряд поручений по тарифам на коммунальные услуги, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как отметил Глава государства на расширенном заседании правительства, в первую очередь тарифы в Казахстане должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры.Президент подчеркнул необходимость внедрения системы учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн.Напомним, сегодня под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит традиционное расширенное заседание правительства.