Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 07 Февраля
+4...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.59 KZT
  • €1 = 487.73 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Мы приступаем к созданию суперкомпьютера - Токаев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Мы приступаем к созданию суперкомпьютера - Токаев
Фото:depositphotos.com
В Казахстане создадут суперкомпьютер, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава государства затронул вопрос развития искусственного интеллекта. Для этого, по словам Президента, необходимо обеспечить доступ к данным, а также гарантировать их безопасность, конфиденциальность и качество.

Правительство Казахстана сформировало так называемое "озеро" данных, включающее 87 государственных баз.

"Но для создания передовых моделей искусственного интеллекта этого уже недостаточно. Поэтому следует накапливать обезличенные данные как государственного, так и коммерческого сектора, внедрив при этом единую архитектуру систем управления данными. Мы приступаем к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке. Уверен, что это придаст мощный импульс широкому применению "больших данных", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


За последние годы, по его словам, финансирование науки существенно увеличено. Это хорошая возможность для министерств, чтобы совместно с исследовательскими институтами искать пути использования искусственного интеллекта в курируемых отраслях.

"Первостепенное значение имеет обеспеченность квалифицированными кадрами. Правительство должно заняться внедрением передовых образовательных программ в этой области", - сказал Токаев.


Кроме того, для привлечения ведущих иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта Казахстану необходимо запустить специальную программу Digital Nomad Residency.

"Нам нужно превратить нашу страну в место притяжения "цифровых кочевников" со всего мира. Одним словом, мы должны шагать в ногу со временем. От того, насколько быстро и эффективно мы будем развивать новые цифровые технологии, зависит наш успех во всех других направлениях", - сказал Глава государства.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика