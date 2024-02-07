Мы приступаем к созданию суперкомпьютера - Токаев

"Но для создания передовых моделей искусственного интеллекта этого уже недостаточно. Поэтому следует накапливать обезличенные данные как государственного, так и коммерческого сектора, внедрив при этом единую архитектуру систем управления данными. Мы приступаем к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке. Уверен, что это придаст мощный импульс широкому применению "больших данных", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Первостепенное значение имеет обеспеченность квалифицированными кадрами. Правительство должно заняться внедрением передовых образовательных программ в этой области", - сказал Токаев.

"Нам нужно превратить нашу страну в место притяжения "цифровых кочевников" со всего мира. Одним словом, мы должны шагать в ногу со временем. От того, насколько быстро и эффективно мы будем развивать новые цифровые технологии, зависит наш успех во всех других направлениях", - сказал Глава государства.

В Казахстане создадут суперкомпьютер, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.Глава государства затронул вопрос развития искусственного интеллекта. Для этого, по словам Президента, необходимо обеспечить доступ к данным, а также гарантировать их безопасность, конфиденциальность и качество.Правительство Казахстана сформировало так называемое "озеро" данных, включающее 87 государственных баз.За последние годы, по его словам, финансирование науки существенно увеличено. Это хорошая возможность для министерств, чтобы совместно с исследовательскими институтами искать пути использования искусственного интеллекта в курируемых отраслях.Кроме того, для привлечения ведущих иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта Казахстану необходимо запустить специальную программу Digital Nomad Residency.