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Аналитики разобрали главное с расширенного заседания с Токаевым

Просмотров:258 Опубликовано: Сегодня, 14:40
Аналитики разобрали главное с расширенного заседания с Токаевым
Фото пресс-службы Акорды
Аналитики Desht разобрали основные и самые важные тезисы, прозвучавшие на расширенном заседании правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева, передает Tengrinews.kz.

Свой анализ Desht опубликовали в Telegram.

Как отметили аналитики, сегодня прозвучало множество правильных тезисов и поручений. Но многие задачи ставились и ранее.

"С другой стороны, в правительстве действительно новый руководитель, а в экономическом блоке - два новых министра. Да и некоторые тезисы стоит повторять как мантру, если они правильные. Мышление в стиле "нужны новые фишки, чтобы все удивились" необходимо постепенно гасить", - отметили эксперты.


В Desht выделили наиболее интересные тезисы через призму своего опыта и понимания экономических проблем.

"Курс на последовательную и динамичную либерализацию", как "единственный путь, способный вывести Казахстан на принципиально новый уровень развития". "Указ о либерализации экономики, который должен фокусироваться на трех направлениях: развитии рыночной конкуренции, проведении эффективной приватизации, реформе квазигосударственного сектора".

"Возможно, в Акорде вдохновлялись примером Акта экономической свободы Грузии. Между тем, документы в Казахстане не исполняются с завидной периодичностью. У указа должны быть постоянные сторонники во власти - это даже важнее его содержания", - заметили аналитики.


"Исполнение плана по доходам прошлого года Минфин обеспечил за счет налогов текущего года. Возврат НДС на 600 миллиардов тенге был приостановлен. Получается, бюджетные вопросы решены за счет изъятия оборотных средств у бизнеса".

"Четкий удар по излюбленному тезису про "заставить банки кредитовать реальный сектор". Может одна из причин "нехватки оборотных средств" в том, что правительство само же их и изымает?" - задались вопросом эксперты.


"Повышение НДС с 12 до 16 процентов - это не панацея, в реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане приобрел другую сущность".

"За этой реформой у предыдущих министров был один большой аргумент - "в других странах, особенно ОЭСР, ставки таковы". Мы постоянно призываем не увлекаться "бенчмарками" и "международным опытом", потому что в Казахстане немного иная ситуация и люди другие. Форма не должна быть важнее сути", - предостерегли аналитики.


"Просто увеличивать налоги нельзя. Нужно работать над совершенствованием системы их сбора, сокращением теневой экономики. Даже самая продвинутая налоговая политика будет неэффективной, если не выстроить правильное администрирование".

"Здесь Президент заходит на поле институциональной экономики. Действительно, формальные правила бесполезны без эффективной системы принуждения к исполнению. Не стоит вводить регулирование, которое трудно администрировать. Примеров много, те же бесконечные запреты, которые плодят коррупцию и правовой нигилизм", - заявили в Desht.


"Не нужно создавать различные искусственные прокладки в виде квазигосударственных структур, а следует активно задействовать банки с их экспертизой и инфраструктурой".

"Нужно разграничивать два понятия - "прокладки" и "посредники". Частные посредники критичны для рыночной экономики - финансовый сектор, торговля, цифровые платформы и так далее. Одна из фундаментальных проблем последних 15 лет в том, что государство полезло в частное посредничество вместо более изящного вмешательства", - заметили аналитики.


Цифровой тенге: Токаев предложил "окрашивать" деньги, выделяемые из бюджета.

"По итогам 2023 года доля безналичных платежей составила 88 процентов. До 2020 года данный показатель не превышал и 50 процентов. Таким образом, всего за четыре года в Казахстане произошел стремительный рост финтеха. Подобный прорыв должен стать примером для других отраслей экономики - пора вплотную заняться их цифровизацией".

"Практически все документы госпланирования строятся на анализе проблем, из которых потом следуют решения. Даже тренды воспринимаются через призму угроз, а не возможностей.

Между тем есть и сильные стороны. Казахстанский финтех действительно уникален и уже выходит на глобальную историю. Мало кто изучал причины его возникновения и факторы успеха, чтобы схожая логика была масштабирована в проблемных сферах. А зря", - отметили в Desht.


"Адресная социальная помощь должна базироваться на показателях расходов, а не доходов, которые часто умышленно занижаются".

Признание этого факта, по словам аналитиков, бьет сразу по двум злободневным темам. Во-первых, как быть со всеми месседжами про бедность, которые берутся из выборочного опроса домохозяйств? Во-вторых, как быть с закредитованностью и поправками Агентства по регулированию и развитию финрынка, которые хотят исключить из критериев платежеспособности такие явные вещи, как оплата коммунальных услуг и покупки в интернете?

"Главная задача социально ориентированного государства - это создание равных возможностей для всех граждан, поддержка действительно нуждающихся людей".

"С этим тезисом идеологам и политикам следовало бы работать постоянно. Здесь проведено разграничение между "равенством возможностей" и "равенством результатов".

Мы слишком увлеклись темами социалистов про "неравенство", "богатых-бедных", "перераспределение пирога". Забыли про суть - источник заработка и происхождения капиталов. Это про экономические стимулы, а не математику на доске", - предупредили в Desht.


Источник: Тengrinews.kz
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