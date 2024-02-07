Аналитики разобрали главное с расширенного заседания с Токаевым

"С другой стороны, в правительстве действительно новый руководитель, а в экономическом блоке - два новых министра. Да и некоторые тезисы стоит повторять как мантру, если они правильные. Мышление в стиле "нужны новые фишки, чтобы все удивились" необходимо постепенно гасить", - отметили эксперты.

"Курс на последовательную и динамичную либерализацию", как "единственный путь, способный вывести Казахстан на принципиально новый уровень развития". "Указ о либерализации экономики, который должен фокусироваться на трех направлениях: развитии рыночной конкуренции, проведении эффективной приватизации, реформе квазигосударственного сектора".



"Возможно, в Акорде вдохновлялись примером Акта экономической свободы Грузии. Между тем, документы в Казахстане не исполняются с завидной периодичностью. У указа должны быть постоянные сторонники во власти - это даже важнее его содержания", - заметили аналитики.

"Четкий удар по излюбленному тезису про "заставить банки кредитовать реальный сектор". Может одна из причин "нехватки оборотных средств" в том, что правительство само же их и изымает?" - задались вопросом эксперты.

"За этой реформой у предыдущих министров был один большой аргумент - "в других странах, особенно ОЭСР, ставки таковы". Мы постоянно призываем не увлекаться "бенчмарками" и "международным опытом", потому что в Казахстане немного иная ситуация и люди другие. Форма не должна быть важнее сути", - предостерегли аналитики.

"Здесь Президент заходит на поле институциональной экономики. Действительно, формальные правила бесполезны без эффективной системы принуждения к исполнению. Не стоит вводить регулирование, которое трудно администрировать. Примеров много, те же бесконечные запреты, которые плодят коррупцию и правовой нигилизм", - заявили в Desht.

"Нужно разграничивать два понятия - "прокладки" и "посредники". Частные посредники критичны для рыночной экономики - финансовый сектор, торговля, цифровые платформы и так далее. Одна из фундаментальных проблем последних 15 лет в том, что государство полезло в частное посредничество вместо более изящного вмешательства", - заметили аналитики.

"По итогам 2023 года доля безналичных платежей составила 88 процентов. До 2020 года данный показатель не превышал и 50 процентов. Таким образом, всего за четыре года в Казахстане произошел стремительный рост финтеха. Подобный прорыв должен стать примером для других отраслей экономики - пора вплотную заняться их цифровизацией".



"Практически все документы госпланирования строятся на анализе проблем, из которых потом следуют решения. Даже тренды воспринимаются через призму угроз, а не возможностей.



Между тем есть и сильные стороны. Казахстанский финтех действительно уникален и уже выходит на глобальную историю. Мало кто изучал причины его возникновения и факторы успеха, чтобы схожая логика была масштабирована в проблемных сферах. А зря", - отметили в Desht.

"С этим тезисом идеологам и политикам следовало бы работать постоянно. Здесь проведено разграничение между "равенством возможностей" и "равенством результатов".



Мы слишком увлеклись темами социалистов про "неравенство", "богатых-бедных", "перераспределение пирога". Забыли про суть - источник заработка и происхождения капиталов. Это про экономические стимулы, а не математику на доске", - предупредили в Desht.