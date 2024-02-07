Президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение с Сингапуром, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций", - говорится в сообщении Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Отметим, 2 февраля 2024 года Главой государства был подписан:
-закон Республики Казахстан "О ратификации Специального соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением";
-закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций".
Оставьте свой комментарий первым.