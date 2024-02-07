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Токаев ратифицировал соглашение с Сингапуром

Просмотров:183 Опубликовано: Сегодня, 18:15
Токаев ратифицировал соглашение с Сингапуром
Фото:depositphotos.com / mrsiraphol
Президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение с Сингапуром, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций", - говорится в сообщении Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Отметим, 2 февраля 2024 года Главой государства был подписан:

-закон Республики Казахстан "О ратификации Специального соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением";

-закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций".


Источник: Тengrinews.kz
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