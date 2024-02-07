Стоимость шенгенских виз может подорожать для казахстанцев

Европейская Комиссия выступила с новой инициативой по пересмотру суммы сборов за шенгенскую визу в связи с ростом инфляции. В черновом варианте проекта Комиссия предложила увеличить плату за оформление шенгенской визы на 12% – с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей, сообщает SchengenVisaInfo.com.В дополнение к вышесказанному, ЕС предположил, что, в соответствии с пересмотром ценовой политики, агентства, оказывающие услуги по выдаче шенгенских виз – так называемые «визовые центры» – тоже смогут взимать повышенную комиссию. Размер платы за посреднические услуги может достигать половины стандартного визового сбора, то есть 45 евро вместо 40 евро.Таким образом, если инициатива будет одобрена, то уже весной вместо 120 евро с казахстанцев будут брать 135 евро (визовый сбор 90 евро плюс сервисный сбор 45 евро). По мнению ЕК, визовые сборы для Шенгенской зоны относительно низкие по сравнению с другими странами. Например, виза в США стоит 185 долларов или 172 евро; в Великобританию — от 115 фунтов стерлингов (134 евро); в Канаду — $100 плюс $85 за биометрию, или 130 евро; в Австралию — $190 или 117 евро.Кроме того, для тех стран, которые не готовы сотрудничать с ЕС по вопросам приёма своих граждан, депортированных из Шенгенской зоны за незаконную миграцию и нарушение визового режима, пошлина станет ещё дороже. Для граждан этих стран виза будет стоить 135 евро вместо нынешних 120. В отдельных случаях её стоимость повысится со 160 до 180 евро.Что касается продления шенгенской визы, то в проекте Комиссии предложено оставить пошлину прежней – 30 евро. Там же подчеркнули, что подорожание не коснётся тех стран, которые подписали соглашения об упрощении визового режима. Казахстан находится лишь на стадии переговоров по этому вопросу.Как пояснили в Комиссии, в декабре прошлого года уже проводилась встреча с экспертами стран Шенгенской зоны, на которой обсуждался проект пересмотра визового сбора. Комиссия также выступила с инициативой предоставить гражданам ЕС возможность до 1 марта 2024 года высказать своё мнение – поддерживают они повышение платы за шенгенскую визу или нет, ведь, по мнению экспертов, данная мера дискриминационна по отношению к представителям среднего класса.