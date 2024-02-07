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Казахстанец подобрал попутчиков и попал под суд

Просмотров:729 Опубликовано: Сегодня, 18:54
Казахстанец подобрал попутчиков и попал под суд
Фото:depositphotos.com
Районный суд Западно-Казахстанской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина М. Все началось с того, что мужчина в непогоду подобрал двоих попутчиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Гражданина обвинили в том, что он осуществлял деятельность в качестве перевозчика такси, не уведомив при этом местный исполнительный орган о начале такой деятельности.

"Суд установил, что водитель М. не осуществлял деятельность в качестве перевозчика такси, а довез двух пассажиров, голосовавших вдоль дороги в условиях плохой погоды, при этом какой-либо оплаты с них не получал. Опрошенные в суде свидетели подтвердили данный факт. Между тем какие-либо доказательства в совершении вменяемого гражданину М. правонарушения суду не представлены", - сообщили в суде.

В результате дело об об административном правонарушении в отношении гражданина было прекращено.


Источник: Тengrinews.kz
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