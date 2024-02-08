Оплывина объемом 3200 кубометров сошла на дома в Алматы

Сход произошел в результате переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оплывины - 3200 кубических метров. Повреждены два частных жилых дома, в том числе один частично. Согласно предварительной информации, в домах находились четверо человек, из них двое детей.

"Жители близлежащих домов эвакуированы. Они размещены в школе № 47. Им был предоставлен ночлег, теплый чай и другая необходимая помощь. Спустя несколько часов после размещения в пункте сбора жители по собственной инициативе отправились к друзьям и родственникам.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили подробности об оплывине, которая сошла ночью 8 февраля по улице Олимпийская в микрорайоне Тау-Самал в Медеуском районе, передает Tengrinews.kz.На месте работает психологическая группа ДЧС. Поиски возможных пострадавших продолжаются. Работы усложнены близким расположением домов, невозможностью использования техники", - говорится в сообщении ДЧС.На месте происшествия задействованы силы и средства ГУ "Казселезащита", "Службы спасения 109" города Алматы, Республиканского оперативно-спасательного отряда, ДЧС Алматы, воинской части 28237 МЧС, бригады скорой медицинской помощи, акимата Медеуского района в количестве свыше 160 человек и 30 единиц техники.Как отмечают специалисты "Казселезащиты", оплывина - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.