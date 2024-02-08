Дело Кайрата Сатыбалдыулы: Антикор возвратил 44,6 миллиарда тенге

"В рамках расследуемых уголовных дел в отношении К. Сатыбалдыулы Антикоррупционной службой буквально на днях дополнительно обеспечен возврат на сумму 44,6 миллиарда тенге. В настоящее время средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству", - говорится в сообщении.

Антикор дополнительно возвратил 44,6 миллиарда тенге в рамках расследуемых уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, передает корреспондент Tengrinews.kz.Напомним, ранее прокуратура Алматы вернула государству часть рынка "Байсат", принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалдыулы.Ранее мы писали о том, что Кайрат Сатыбалдыулы вернул государству 650 миллиардов тенге.